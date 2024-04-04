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В Омском зоопарке родился лемур - РИА Новости, 04.04.2024
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14:33 04.04.2024 (обновлено: 14:37 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/lemur-1937821691.html
В Омском зоопарке родился лемур
В Омском зоопарке родился лемур - РИА Новости, 04.04.2024
В Омском зоопарке родился лемур
Детеныш родился в семье лемуров Джулианы и Томаса из зоопарка Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:33
2024-04-04T14:37
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ОМСК 4 апр - РИА Новости. Детеныш родился в семье лемуров Джулианы и Томаса из зоопарка Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте"."Юлька (Джулиана) стала мамой! Детеныш, которому на фото одни сутки, особой красотой похвастать не может, но цепкий и вертлявый, как все приматы. Томас держится в сторонке, (лемур) Соня тянется к малышу, но молодая мамаша пока держит дистанцию. Изредка дает понюхать своего младенчика, но видно, что более тесные контакты ее напрягают. Зато посетители нос к носу, но через стекло ее совсем не беспокоят", - говорится в сообщении в группе зоопарка. В группе также выложили фотографии и видео детеныша с мамой.
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В Омском зоопарке родился лемур

В зоопарке Детского ЭкоЦентра в Омске родился лемур

© Фото : Омский зоопаркСамка лемура Джулиана с детенышем в зоопарке Омска
Самка лемура Джулиана с детенышем в зоопарке Омска - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Омский зоопарк
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ОМСК 4 апр - РИА Новости. Детеныш родился в семье лемуров Джулианы и Томаса из зоопарка Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте".
"Юлька (Джулиана) стала мамой! Детеныш, которому на фото одни сутки, особой красотой похвастать не может, но цепкий и вертлявый, как все приматы. Томас держится в сторонке, (лемур) Соня тянется к малышу, но молодая мамаша пока держит дистанцию. Изредка дает понюхать своего младенчика, но видно, что более тесные контакты ее напрягают. Зато посетители нос к носу, но через стекло ее совсем не беспокоят", - говорится в сообщении в группе зоопарка.
В группе также выложили фотографии и видео детеныша с мамой.
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