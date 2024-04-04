https://ria.ru/20240404/lemur-1937821691.html
В Омском зоопарке родился лемур
В Омском зоопарке родился лемур - РИА Новости, 04.04.2024
В Омском зоопарке родился лемур
Детеныш родился в семье лемуров Джулианы и Томаса из зоопарка Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:33
2024-04-04T14:33
2024-04-04T14:37
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ОМСК 4 апр - РИА Новости. Детеныш родился в семье лемуров Джулианы и Томаса из зоопарка Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте"."Юлька (Джулиана) стала мамой! Детеныш, которому на фото одни сутки, особой красотой похвастать не может, но цепкий и вертлявый, как все приматы. Томас держится в сторонке, (лемур) Соня тянется к малышу, но молодая мамаша пока держит дистанцию. Изредка дает понюхать своего младенчика, но видно, что более тесные контакты ее напрягают. Зато посетители нос к носу, но через стекло ее совсем не беспокоят", - говорится в сообщении в группе зоопарка. В группе также выложили фотографии и видео детеныша с мамой.
https://ria.ru/20240312/yagnyata-1932511835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, общество
Хорошие новости, Омск, Общество
В Омском зоопарке родился лемур
В зоопарке Детского ЭкоЦентра в Омске родился лемур
ОМСК 4 апр - РИА Новости.
Детеныш родился в семье лемуров Джулианы и Томаса из зоопарка Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте
".
"Юлька (Джулиана) стала мамой! Детеныш, которому на фото одни сутки, особой красотой похвастать не может, но цепкий и вертлявый, как все приматы. Томас держится в сторонке, (лемур) Соня тянется к малышу, но молодая мамаша пока держит дистанцию. Изредка дает понюхать своего младенчика, но видно, что более тесные контакты ее напрягают. Зато посетители нос к носу, но через стекло ее совсем не беспокоят", - говорится в сообщении в группе зоопарка.
В группе также выложили фотографии и видео детеныша с мамой.