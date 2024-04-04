https://ria.ru/20240404/lemur-1937821691.html

В Омском зоопарке родился лемур

В Омском зоопарке родился лемур - РИА Новости, 04.04.2024

В Омском зоопарке родился лемур

Детеныш родился в семье лемуров Джулианы и Томаса из зоопарка Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:33

2024-04-04T14:33

2024-04-04T14:37

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ОМСК 4 апр - РИА Новости. Детеныш родился в семье лемуров Джулианы и Томаса из зоопарка Детского ЭкоЦентра в Омске, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте"."Юлька (Джулиана) стала мамой! Детеныш, которому на фото одни сутки, особой красотой похвастать не может, но цепкий и вертлявый, как все приматы. Томас держится в сторонке, (лемур) Соня тянется к малышу, но молодая мамаша пока держит дистанцию. Изредка дает понюхать своего младенчика, но видно, что более тесные контакты ее напрягают. Зато посетители нос к носу, но через стекло ее совсем не беспокоят", - говорится в сообщении в группе зоопарка. В группе также выложили фотографии и видео детеныша с мамой.

https://ria.ru/20240312/yagnyata-1932511835.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

омск, общество