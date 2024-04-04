У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров
Лавров: Россия никому не запрещает участвовать в саммите по "формуле Зеленского"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не пытается запретить странам мира участвовать в саммите по формуле мира Владимира Зеленского, таких замашек у нее нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Их зазывают. Мы не будем вам запрещать участвовать, как Запад пытается запретить участвовать в мероприятиях, которые мы проводим. У нас нет таких замашек колониальных и, в общем-то, диктаторских. Но мы им объясняем, куда их заманивают", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с послами иностранных государств, посвященной ситуации вокруг Украины.
"Мы хотели откровенно поговорить со странами мирового большинства и сделать это открыто. Мы знаем что их обрабатывают кулуарно, считаем, что честнее открыто сказать все, что мы об этом думаем и открыто услышать их оценки. Кстати сказать, практически все, кого туда приглашают из стран Глобального Юга, отмечают, что хотят просто послушать и донести до организаторов свою точку зрения, что без России заниматься этим бессмысленно", - подчеркнул министр.