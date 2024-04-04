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У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
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14:01 04.04.2024 (обновлено: 14:39 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/lavrov-1937813607.html
У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров
У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров
Россия не пытается запретить странам мира участвовать в саммите по формуле мира Владимира Зеленского, таких замашек у нее нет, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:01
2024-04-04T14:39
россия
сергей лавров
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не пытается запретить странам мира участвовать в саммите по формуле мира Владимира Зеленского, таких замашек у нее нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Их зазывают. Мы не будем вам запрещать участвовать, как Запад пытается запретить участвовать в мероприятиях, которые мы проводим. У нас нет таких замашек колониальных и, в общем-то, диктаторских. Но мы им объясняем, куда их заманивают", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с послами иностранных государств, посвященной ситуации вокруг Украины."Мы хотели откровенно поговорить со странами мирового большинства и сделать это открыто. Мы знаем что их обрабатывают кулуарно, считаем, что честнее открыто сказать все, что мы об этом думаем и открыто услышать их оценки. Кстати сказать, практически все, кого туда приглашают из стран Глобального Юга, отмечают, что хотят просто послушать и донести до организаторов свою точку зрения, что без России заниматься этим бессмысленно", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937811522.html
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россия, сергей лавров, в мире, владимир зеленский, украина
Россия, Сергей Лавров, В мире, Владимир Зеленский, Украина
У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров

Лавров: Россия никому не запрещает участвовать в саммите по "формуле Зеленского"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не пытается запретить странам мира участвовать в саммите по формуле мира Владимира Зеленского, таких замашек у нее нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Их зазывают. Мы не будем вам запрещать участвовать, как Запад пытается запретить участвовать в мероприятиях, которые мы проводим. У нас нет таких замашек колониальных и, в общем-то, диктаторских. Но мы им объясняем, куда их заманивают", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с послами иностранных государств, посвященной ситуации вокруг Украины.
"Мы хотели откровенно поговорить со странами мирового большинства и сделать это открыто. Мы знаем что их обрабатывают кулуарно, считаем, что честнее открыто сказать все, что мы об этом думаем и открыто услышать их оценки. Кстати сказать, практически все, кого туда приглашают из стран Глобального Юга, отмечают, что хотят просто послушать и донести до организаторов свою точку зрения, что без России заниматься этим бессмысленно", - подчеркнул министр.
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