https://ria.ru/20240404/lavrov-1937813607.html

У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров

У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024

У России нет диктаторских замашек, заявил Лавров

Россия не пытается запретить странам мира участвовать в саммите по формуле мира Владимира Зеленского, таких замашек у нее нет, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:01

2024-04-04T14:01

2024-04-04T14:39

россия

сергей лавров

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не пытается запретить странам мира участвовать в саммите по формуле мира Владимира Зеленского, таких замашек у нее нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Их зазывают. Мы не будем вам запрещать участвовать, как Запад пытается запретить участвовать в мероприятиях, которые мы проводим. У нас нет таких замашек колониальных и, в общем-то, диктаторских. Но мы им объясняем, куда их заманивают", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с послами иностранных государств, посвященной ситуации вокруг Украины."Мы хотели откровенно поговорить со странами мирового большинства и сделать это открыто. Мы знаем что их обрабатывают кулуарно, считаем, что честнее открыто сказать все, что мы об этом думаем и открыто услышать их оценки. Кстати сказать, практически все, кого туда приглашают из стран Глобального Юга, отмечают, что хотят просто послушать и донести до организаторов свою точку зрения, что без России заниматься этим бессмысленно", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937811522.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, в мире, владимир зеленский, украина