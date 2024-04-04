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В аргументах Запада против России по Украине нет логики, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
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12:26 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/lavrov-1937792370.html
В аргументах Запада против России по Украине нет логики, заявил Лавров
В аргументах Запада против России по Украине нет логики, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
В аргументах Запада против России по Украине нет логики, заявил Лавров
Логики у антироссийских аргументов Запада нет, а Москве нечего скрывать по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:26
2024-04-04T12:26
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Логики у антироссийских аргументов Запада нет, а Москве нечего скрывать по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нам скрывать нечего. Я не знаю, какими аргументами Запад свою правоту доказывает, кроме того, что Россия сейчас всех завоюет. Логики здесь никакой нет. Какое-то время назад, в начале специальной военной операции, даже до нее, наверное, западные идеологи говорили: давайте скорее примем Украину в НАТО, тогда Россия не посмеет на нее напасть, потому что Россия не может напасть на страну НАТО", - отметил Лавров. Он указал, что сейчас подобные заявления изменились. "И они говорят: Украина вот-вот проиграет, мы не можем позволить чтобы Украина проиграла, потому что как только она проиграет, Россия тут же нападет на НАТО. Где здесь логика? Сначала исходили из того, что нападение на НАТО Россия никогда не позволит, а сейчас всех убеждают, что именно в этом состоит замысел президента Путина и российского руководства. Это уже комментировал наш президент словами "бред" и "чушь", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
https://ria.ru/20231228/interview-1918714774.html
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россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, такер карлсон, нато
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Такер Карлсон, НАТО
В аргументах Запада против России по Украине нет логики, заявил Лавров

Лавров напомнил о реакции Путина на западные аргументы против России по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Логики у антироссийских аргументов Запада нет, а Москве нечего скрывать по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам скрывать нечего. Я не знаю, какими аргументами Запад свою правоту доказывает, кроме того, что Россия сейчас всех завоюет. Логики здесь никакой нет. Какое-то время назад, в начале специальной военной операции, даже до нее, наверное, западные идеологи говорили: давайте скорее примем Украину в НАТО, тогда Россия не посмеет на нее напасть, потому что Россия не может напасть на страну НАТО", - отметил Лавров.
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Он указал, что сейчас подобные заявления изменились. "И они говорят: Украина вот-вот проиграет, мы не можем позволить чтобы Украина проиграла, потому что как только она проиграет, Россия тут же нападет на НАТО. Где здесь логика? Сначала исходили из того, что нападение на НАТО Россия никогда не позволит, а сейчас всех убеждают, что именно в этом состоит замысел президента Путина и российского руководства. Это уже комментировал наш президент словами "бред" и "чушь", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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