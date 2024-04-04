https://ria.ru/20240404/kvalifikatsiya-1937812557.html

Повышение квалификации стало требованием времени, заявил Путин

Повышение квалификации стало требованием времени, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Повышение квалификации стало требованием времени, заявил Путин

Постоянное повышение россиянами своей квалификации - это абсолютный нарратив и требование времени, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:54

2024-04-04T13:54

2024-04-04T14:02

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Постоянное повышение россиянами своей квалификации - это абсолютный нарратив и требование времени, заявил президент РФ Владимир Путин."Один из ключевых факторов - это, конечно, доступное качественное образование, реальная возможность для человека приобретать профессию - хорошую. интересную, перспективную, по душе, а также повышать свою квалификацию на протяжении всей карьеры, всей жизни. Сегодня это абсолютный нарратив, требование времени", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20240126/kadry-1923750184.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия