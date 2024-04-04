https://ria.ru/20240404/kosovorotka-1937883907.html

Путин обратил внимание на косоворотку Алиханова

Путин обратил внимание на косоворотку Алиханова - РИА Новости, 04.04.2024

Путин обратил внимание на косоворотку Алиханова

Владимир Путин на церемонии открытия молодежных центров в регионах обратил внимание на косоворотку губернатора Калининградской области Антона Алиханова. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:11

2024-04-04T18:11

2024-04-04T18:57

общество

россия

владимир путин

антон алиханов

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии открытия молодежных центров в регионах обратил внимание на косоворотку губернатора Калининградской области Антона Алиханова.Глава государства участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции. Во время включения из калининградского круглогодичного образовательного центра "ШУМ" Путин сделал акцент на одежде Алиханова. "Я смотрю, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает. Антон Андреевич, вы это специально сделали? Это имеет какой-то смысл?" — спросил президент. Алиханов ответил, что ребята из центра попросили "надеть что-нибудь темное", но мерч центра на него не успели подогнать по размеру. Он уточнил, что это одежда местного производства — льняные рубахи сделали в Калининграде."То есть вы еще занимаетесь рекламой местного производства?" — поинтересовался Путин. Алиханов ответил, что занимается его продвижением. Президент поддержал инициативу и выразил благодарность за поддержку этого проекта.

https://ria.ru/20240404/tovary-1937813117.html

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"Надо бренды продвигать региональные". Путин оценил косоворотку Алиханова "Надо бренды продвигать региональные". Путин оценил косоворотку Алиханова 2024-04-04T18:11 true PT0M45S

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, антон алиханов