Бывший военнослужащий США заключил контракт с Минобороны РФ в Югре
© Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — ЮгрыБывший американский военный, заключивший контракт с Минобороны России
© Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Бывший американский военный, заключивший контракт с Минобороны России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Бывший военнослужащий США, участвовавший в специальной военной операции в качестве добровольца, заключил контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске, сообщила пресс-служба правительства Югры.
По данным властей, мужчина служил в Вооруженных силах США, был в Афганистане и несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец, вместе с российскими военнослужащими освобождал Авдеевку.
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"Идет специальная военная операция. Я работал там в составе интернациональной бригады "Пятнашка", и мы просто делали свою работу, то, что должны делать. Я был очень рад служить вместе с этими ребятами. Я бы с радостью продолжил служить, если бы у меня появилась такая возможность", - пояснил американец, видео с которым опубликовано в Telegram-канале правительства Югры.
Как уточнили в правительстве, в решении заключить контракт через Югру американца убедили доброволец из Сербии и военнослужащие из Пыть-Яха, аргументируя тем, что регион предлагает выплату в размере 745 тысяч рублей сразу и 150 тысяч каждые два месяца, а также полную экипировку в пункте отбора и снабжение всем необходимым на службе.
В Югре установлены одни из самых высоких региональных выплат при заключении контракта на службу в Вооруженных силах РФ. Так, при заключении контракта военнослужащий получает сразу суммарно 745 тысяч рублей. Далее выплачивается 150 тысяч за каждые последующие 2 месяца службы, а также 100 тысяч рублей по окончании контракта. По словам главы региона Натальи Комаровой, недавно, после встречи в военнослужащими и их семьями, было принято решение о выплате 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается на поле боя, без всяких документов и билетов. Общая сумма выплат в год превышает 1,5 миллиона рублей.
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