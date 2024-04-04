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Карлсон назвал позором незнание конгресса о том, сколько бойцов ВСУ погибло
Карлсон назвал позором незнание конгресса о том, сколько бойцов ВСУ погибло - РИА Новости, 04.04.2024
Карлсон назвал позором незнание конгресса о том, сколько бойцов ВСУ погибло
Американский журналист Такер Карлсон указал, что члены конгресса США, которые собираются голосовать за выделение новой помощи Украине, даже не знают, сколько... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:21
2024-04-04T21:21
2024-04-04T21:21
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такер карлсон
мария захарова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон указал, что члены конгресса США, которые собираются голосовать за выделение новой помощи Украине, даже не знают, сколько украинских военных погибли в конфликте, он считает это позором. "Спросите кого-нибудь в конгрессе, кто планирует голосовать за выделение еще миллиардов для Украины на следующей неделе: сколько украинцев уже погибли? Они понятия не имеют. Они даже не могут предположить. Их докладчики по разведанным не упоминали этого. А затем задайтесь вопросом: как можно финансировать армию другой страны, но даже не знать, сколько военных погибли в конфликте, который вы оплачиваете? Позор", - написал Карлсон в соцсети X. Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины. Только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь украинской армии "по крайней мере в 10 раз".
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Карлсон назвал позором незнание конгресса о том, сколько бойцов ВСУ погибло
Карлсон назвал позором незнание конгресса США о том, сколько бойцов ВСУ погибло