https://ria.ru/20240404/kollegii-1937824710.html

Путин рассказал, как проводит закрытую часть коллегий с силовиками

Путин рассказал, как проводит закрытую часть коллегий с силовиками - РИА Новости, 04.04.2024

Путин рассказал, как проводит закрытую часть коллегий с силовиками

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе крупных мероприятий с силовыми ведомствами после открытой части есть закрытая, в рамках которой проходит более РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:44

2024-04-04T14:44

2024-04-04T14:44

россия

владимир путин

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе крупных мероприятий с силовыми ведомствами после открытой части есть закрытая, в рамках которой проходит более предметный и откровенный разговор. "Когда мы проводим подобные мероприятия, но такого масштаба они не принимают, но тем не менее, крупные мероприятия с коллегами из силовых ведомств, то после нескольких докладов общего характера пресса удаляется и у нас уже идет такой более предметный откровенный разговор по соответствующим сферам ответственности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Он добавил, что в данном случае так сделать не получится в силу специфики работы профсоюзов.

https://ria.ru/20240122/profsoyuzy-1922779939.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии