https://ria.ru/20240404/kollegii-1937824710.html
Путин рассказал, как проводит закрытую часть коллегий с силовиками
Путин рассказал, как проводит закрытую часть коллегий с силовиками - РИА Новости, 04.04.2024
Путин рассказал, как проводит закрытую часть коллегий с силовиками
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе крупных мероприятий с силовыми ведомствами после открытой части есть закрытая, в рамках которой проходит более РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:44
2024-04-04T14:44
2024-04-04T14:44
россия
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе крупных мероприятий с силовыми ведомствами после открытой части есть закрытая, в рамках которой проходит более предметный и откровенный разговор. "Когда мы проводим подобные мероприятия, но такого масштаба они не принимают, но тем не менее, крупные мероприятия с коллегами из силовых ведомств, то после нескольких докладов общего характера пресса удаляется и у нас уже идет такой более предметный откровенный разговор по соответствующим сферам ответственности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Он добавил, что в данном случае так сделать не получится в силу специфики работы профсоюзов.
https://ria.ru/20240122/profsoyuzy-1922779939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии
Россия, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России
Путин рассказал, как проводит закрытую часть коллегий с силовиками
Путин: в закрытой части коллегий с силовиками проходит более предметный разговор