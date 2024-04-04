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МИД России и Китая отметили общие позиции по Корее и Ближнему Востоку - РИА Новости, 04.04.2024
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11:09 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/kitay-1937769765.html
МИД России и Китая отметили общие позиции по Корее и Ближнему Востоку
МИД России и Китая отметили общие позиции по Корее и Ближнему Востоку - РИА Новости, 04.04.2024
МИД России и Китая отметили общие позиции по Корее и Ближнему Востоку
Москва и Пекин отметили близость позиций по ближневосточному урегулированию и обстановке вокруг Корейского полуострова, кризисы должны преодолеваться в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:09
2024-04-04T11:09
в мире
корейский полуостров
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кнр
сергей вершинин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москва и Пекин отметили близость позиций по ближневосточному урегулированию и обстановке вокруг Корейского полуострова, кризисы должны преодолеваться в соответствии с нормами международного права, заявили в российском дипведомстве по итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с коллегой из Китая Мяо Дэюем. "Рассмотрен ряд страновых и региональных сюжетов международной повестки дня, включая ближневосточное урегулирование и обстановку вокруг Корейского полуострова. Отмечена близость подходов к указанным вопросам, подтверждена общая принципиальная позиция в пользу преодоления кризисных ситуаций на твердой основе норм международного права", - отметили в ведомстве. Кроме того, в министерстве сообщили, что стороны уделили внимание тематике реформирования ООН, в том числе в контексте подготовки к "Саммиту будущего" (Нью-Йорк, 22-23 сентября). "Констатировано, что преобразования должны служить укреплению авторитета и эффективности Организации при сохранении ее межправительственной природы и центральной координирующей роли в мировых делах, опираться на максимально широкое согласие государств-членов", - заключили в МИД РФ.
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в мире, корейский полуостров, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр, сергей вершинин
В мире, Корейский полуостров, Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД КНР, Сергей Вершинин
МИД России и Китая отметили общие позиции по Корее и Ближнему Востоку

МИД отметил близость позиций России и Китая по Корее и Ближнему Востоку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москва и Пекин отметили близость позиций по ближневосточному урегулированию и обстановке вокруг Корейского полуострова, кризисы должны преодолеваться в соответствии с нормами международного права, заявили в российском дипведомстве по итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с коллегой из Китая Мяо Дэюем.
"Рассмотрен ряд страновых и региональных сюжетов международной повестки дня, включая ближневосточное урегулирование и обстановку вокруг Корейского полуострова. Отмечена близость подходов к указанным вопросам, подтверждена общая принципиальная позиция в пользу преодоления кризисных ситуаций на твердой основе норм международного права", - отметили в ведомстве.
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Кроме того, в министерстве сообщили, что стороны уделили внимание тематике реформирования ООН, в том числе в контексте подготовки к "Саммиту будущего" (Нью-Йорк, 22-23 сентября).
"Констатировано, что преобразования должны служить укреплению авторитета и эффективности Организации при сохранении ее межправительственной природы и центральной координирующей роли в мировых делах, опираться на максимально широкое согласие государств-членов", - заключили в МИД РФ.
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В миреКорейский полуостровРоссияКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД КНРСергей Вершинин
 
 
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