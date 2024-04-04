https://ria.ru/20240404/kitay-1937769765.html

МИД России и Китая отметили общие позиции по Корее и Ближнему Востоку

МИД России и Китая отметили общие позиции по Корее и Ближнему Востоку - РИА Новости, 04.04.2024

МИД России и Китая отметили общие позиции по Корее и Ближнему Востоку

Москва и Пекин отметили близость позиций по ближневосточному урегулированию и обстановке вокруг Корейского полуострова, кризисы должны преодолеваться в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:09

2024-04-04T11:09

2024-04-04T11:09

в мире

корейский полуостров

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид кнр

сергей вершинин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москва и Пекин отметили близость позиций по ближневосточному урегулированию и обстановке вокруг Корейского полуострова, кризисы должны преодолеваться в соответствии с нормами международного права, заявили в российском дипведомстве по итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с коллегой из Китая Мяо Дэюем. "Рассмотрен ряд страновых и региональных сюжетов международной повестки дня, включая ближневосточное урегулирование и обстановку вокруг Корейского полуострова. Отмечена близость подходов к указанным вопросам, подтверждена общая принципиальная позиция в пользу преодоления кризисных ситуаций на твердой основе норм международного права", - отметили в ведомстве. Кроме того, в министерстве сообщили, что стороны уделили внимание тематике реформирования ООН, в том числе в контексте подготовки к "Саммиту будущего" (Нью-Йорк, 22-23 сентября). "Констатировано, что преобразования должны служить укреплению авторитета и эффективности Организации при сохранении ее межправительственной природы и центральной координирующей роли в мировых делах, опираться на максимально широкое согласие государств-членов", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

https://ria.ru/20240210/kndr-1926531270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, корейский полуостров, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр, сергей вершинин