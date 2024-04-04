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"КиноПоиску" грозит новый штраф за ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости, 04.04.2024
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13:41 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/kinopoisk-1937808916.html
"КиноПоиску" грозит новый штраф за ЛГБТ*-пропаганду
"КиноПоиску" грозит новый штраф за ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости, 04.04.2024
"КиноПоиску" грозит новый штраф за ЛГБТ*-пропаганду
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра "КиноПоиск", уличенного в ЛГБТ*-пропаганде (общественное движение... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:41
2024-04-04T13:41
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москва
кинопоиск
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра "КиноПоиск", уличенного в ЛГБТ*-пропаганде (общественное движение ЛГБТ* в России запрещено), сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован протокол по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" в отношении ООО "Кинопоиск". Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде. В чем именно заключалось нарушение, пока неясно. По данной статье юридическим лицам грозит штраф от 1 миллиона до 4 миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году уже штрафовал "КиноПоиск" на миллион рублей по схожей статье - 6.21.2 КоАП РФ "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения". В прошлом случае поводом стал показ ряда фильмов с ЛГБТ*-сценами без маркировки "18+". Речь шла о фильмах "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь". Еще один протокол был рассмотрен за показ фильмов "Римские расставания" и "Зильс-Мария" без соответствующего возрастного знака - суд также назначил штраф в миллион рублей.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240404/samara-1937786510.html
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россия, москва, кинопоиск, происшествия
Россия, Москва, Кинопоиск, Происшествия
"КиноПоиску" грозит новый штраф за ЛГБТ*-пропаганду

В отношении "КиноПоиска", уличенного в ЛГБТ-пропаганде, составили протокол

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра "КиноПоиск", уличенного в ЛГБТ*-пропаганде (общественное движение ЛГБТ* в России запрещено), сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирован протокол по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" в отношении ООО "Кинопоиск". Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде.
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В чем именно заключалось нарушение, пока неясно. По данной статье юридическим лицам грозит штраф от 1 миллиона до 4 миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году уже штрафовал "КиноПоиск" на миллион рублей по схожей статье - 6.21.2 КоАП РФ "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения".
В прошлом случае поводом стал показ ряда фильмов с ЛГБТ*-сценами без маркировки "18+". Речь шла о фильмах "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь".
Еще один протокол был рассмотрен за показ фильмов "Римские расставания" и "Зильс-Мария" без соответствующего возрастного знака - суд также назначил штраф в миллион рублей.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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