https://ria.ru/20240404/kharkov-1937832150.html

В Харькове повреждены несколько промышленных предприятий

В Харькове повреждены несколько промышленных предприятий - РИА Новости, 04.04.2024

В Харькове повреждены несколько промышленных предприятий

Ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры повреждены в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:11

2024-04-04T15:11

2024-04-04T15:11

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры повреждены в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". "Повреждения получили гражданские и промышленные предприятия, критическая и энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщает издание со ссылкой на местные власти, город перешел на увеличенные интервалы отключения электроснабжения. "Увеличились сроки отключения людей по Харькову, поскольку дефицит поступающей на город электроэнергии вырос почти на 100 МВт", - приводит "Страна" слова главы местной областной администрации Олега Синегубова. По информации издания, в Харькове и области отключены около 350 тысяч потребителей.

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков