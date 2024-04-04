Рейтинг@Mail.ru
В Харькове повреждены несколько промышленных предприятий - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937832150.html
В Харькове повреждены несколько промышленных предприятий
В Харькове повреждены несколько промышленных предприятий - РИА Новости, 04.04.2024
В Харькове повреждены несколько промышленных предприятий
Ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры повреждены в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:11
2024-04-04T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры повреждены в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". "Повреждения получили гражданские и промышленные предприятия, критическая и энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщает издание со ссылкой на местные власти, город перешел на увеличенные интервалы отключения электроснабжения. "Увеличились сроки отключения людей по Харькову, поскольку дефицит поступающей на город электроэнергии вырос почти на 100 МВт", - приводит "Страна" слова главы местной областной администрации Олега Синегубова. По информации издания, в Харькове и области отключены около 350 тысяч потребителей.
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html
https://ria.ru/20240404/dron-1937789950.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков
В Харькове повреждены несколько промышленных предприятий

В Харькове повреждены промышленные предприятия и объекты инфраструктуры

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры повреждены в Харькове, сообщило украинское издание "Страна".
"Повреждения получили гражданские и промышленные предприятия, критическая и энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Пожарный на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики
Вчера, 11:03
Как сообщает издание со ссылкой на местные власти, город перешел на увеличенные интервалы отключения электроснабжения. "Увеличились сроки отключения людей по Харькову, поскольку дефицит поступающей на город электроэнергии вырос почти на 100 МВт", - приводит "Страна" слова главы местной областной администрации Олега Синегубова.
По информации издания, в Харькове и области отключены около 350 тысяч потребителей.
Сотрудники экстренной службы Украины
ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала