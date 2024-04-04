https://ria.ru/20240404/kharkov-1937803144.html

В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги

В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги - РИА Новости, 04.04.2024

В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги

Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:17

2024-04-04T13:17

2024-04-04T13:17

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове взрывы", - написал Терехов. С 12.42 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240404/vzryv-1937764776.html

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россия

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Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины