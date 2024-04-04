Рейтинг@Mail.ru
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937803144.html
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги - РИА Новости, 04.04.2024
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги
Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:17
2024-04-04T13:17
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7012d327ae99d94e31f413c601b9885b.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове взрывы", - написал Терехов. С 12.42 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240404/vzryv-1937764776.html
https://ria.ru/20240130/vzryvy-1924473660.html
харьков
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ca63bbdfc06986b610564cc397578dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги

Мэр Харькова: в городе после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные на месте взрыва в Харькове
Пожарные на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные на месте взрыва в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"В Харькове взрывы", - написал Терехов.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Вчера, 10:42
С 12.42 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
30 января, 23:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала