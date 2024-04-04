https://ria.ru/20240404/kharkov-1937803144.html
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги - РИА Новости, 04.04.2024
В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги
Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:17
2024-04-04T13:17
2024-04-04T13:17
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове взрывы", - написал Терехов. С 12.42 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Харькове сообщили о взрывах после воздушной тревоги
Мэр Харькова: в городе после воздушной тревоги прогремели взрывы