https://ria.ru/20240404/kharkov-1937728325.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрыв прозвучал в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T01:11

2024-04-04T01:11

2024-04-04T01:15

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Чуть позднее телеканал сообщил о двух повторных взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

https://ria.ru/20240210/pozhary-1926551045.html

харьков

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сумская область

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в мире, харьков, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины