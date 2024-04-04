https://ria.ru/20240404/khakery-1937734184.html

Эксперты отметили рост числа хакерских атак на онлайн-сервисы банков

Эксперты отметили рост числа хакерских атак на онлайн-сервисы банков - РИА Новости, 04.04.2024

Эксперты отметили рост числа хакерских атак на онлайн-сервисы банков

Хакеры усилили атаки на онлайн-сервисы банков России, а также начали активно пытаться нарушить доступность инфраструктуры микрофинансовых организаций и... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T03:32

2024-04-04T03:32

2024-04-04T03:32

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_89dab37942e464def6610eca6c866254.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Хакеры усилили атаки на онлайн-сервисы банков России, а также начали активно пытаться нарушить доступность инфраструктуры микрофинансовых организаций и коллекторов, говорится в исследовании российского разработчика кибербезопасности Servicepipe, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В марте 2024 года в 4,5 раза выросло количество DDoS-атак высокого уровня (на уровне приложений, L7) на микрофинансовые организации. В результате доля этих атак по состоянию на конец первого квартала 2024 года составила 12% от общего объема атак на уровне приложений, в первом квартале 2023 года атаки на микрокредиторов на уровне L7 не фиксировались", - сказано в сообщении. Кроме того, в марте таким атакам стали подвергаться и коллекторские агентства, ранее их количество на отрасль находилось в пределах статистической погрешности, указали эксперты. "Увеличилось количество подобных атак и на кредитные организации - по итогам первого квартала 2024 года на них пришлось 24% от общего количества атак (год назад - 15%)", - указывается в сообщении. При этом уровень такого воздействия злоумышленников на брокерские и страховые компании не изменился по сравнению с прошлым годом -10% и 3% от общего объема атак соответственно, добавили в компании. Там отметили, что финансовая отрасль была и остается в фокусе внимания злоумышленников. В то же время эксперты видят смещение интересов от атак на крупнейшие кредитные организации на небольшие банки, в том числе региональные, и микрокредиторов. "Целью атак является недоступность сервисов и нарушение непрерывности деятельности. А в случае действий политически мотивированных хакеров - еще и дестабилизация обстановки в стране. Невозможность погасить микрозайм в срок (и уплата из-за этого ощутимых процентов) может дать ту же реакцию общества, что и атаки на кредитные организации, а киберзащищенность микрокредиторов, как правило, значительно ниже чем в банках", - пояснил замглавы компании Даниил Щербаков.

https://ria.ru/20240201/arest-1924851397.html

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

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экономика