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МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи
МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.04.2024
МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи
Сотрудники МЧС России доставили 105 тонн гуманитарной помощи населению ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:43
2024-04-04T06:43
2024-04-04T06:43
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луганская народная республика
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили 105 тонн гуманитарной помощи населению ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. "МЧС России доставлена гуманитарная помощь населению Донбасса. Сотрудники МЧС России на восьми большегрузах привезли 105 тонн продуктов в Луганскую Народную Республику. Машины Ногинского спасательного центра МЧС России прибыли в города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и село Епифановку", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего с начала 2024 года МЧС доставил 970 тонн продовольствия в ЛНР.
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россия, луганская народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи
Сотрудники МЧС доставили населению ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи