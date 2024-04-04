Рейтинг@Mail.ru
МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/gumpomosch-1937741627.html
МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи
МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.04.2024
МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи
Сотрудники МЧС России доставили 105 тонн гуманитарной помощи населению ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:43
2024-04-04T06:43
россия
луганская народная республика
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили 105 тонн гуманитарной помощи населению ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. "МЧС России доставлена гуманитарная помощь населению Донбасса. Сотрудники МЧС России на восьми большегрузах привезли 105 тонн продуктов в Луганскую Народную Республику. Машины Ногинского спасательного центра МЧС России прибыли в города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и село Епифановку", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего с начала 2024 года МЧС доставил 970 тонн продовольствия в ЛНР.
россия
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddc9f9a6da569ae83da280b7ed1c137f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи

Сотрудники МЧС доставили населению ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили 105 тонн гуманитарной помощи населению ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"МЧС России доставлена гуманитарная помощь населению Донбасса. Сотрудники МЧС России на восьми большегрузах привезли 105 тонн продуктов в Луганскую Народную Республику. Машины Ногинского спасательного центра МЧС России прибыли в города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и село Епифановку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала 2024 года МЧС доставил 970 тонн продовольствия в ЛНР.
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала