https://ria.ru/20240404/gospitalizatsiya-1937927969.html
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области - РИА Новости, 04.04.2024
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения на него был в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T23:41
2024-04-04T23:41
2024-04-04T23:46
происшествия
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения на него был в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240404/napadenie-1937926480.html
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происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области
Андрей Чибис был в сознании в момент госпитализации после нападения