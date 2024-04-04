https://ria.ru/20240404/gospitalizatsiya-1937927969.html

Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области

Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области - РИА Новости, 04.04.2024

Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения на него был в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T23:41

2024-04-04T23:41

2024-04-04T23:46

происшествия

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения на него был в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240404/napadenie-1937926480.html

мурманская область

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2024

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происшествия, мурманская область, андрей чибис