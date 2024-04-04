Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 04.04.2024 (обновлено: 23:46 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/gospitalizatsiya-1937927969.html
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области - РИА Новости, 04.04.2024
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения на него был в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T23:41
2024-04-04T23:46
происшествия
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168226_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_f6e4c7485713f0f8a62f2b3801207022.jpg
МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения на него был в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240404/napadenie-1937926480.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168226_46:0:1822:1332_1920x0_80_0_0_eadb2c96da52c169104da398df6a6b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области

Андрей Чибис был в сознании в момент госпитализации после нападения

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после нападения на него был в сознании, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
«
"Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной", - сказала собеседница агентства.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Губернатора Мурманской области Чибиса ударили ножом в живот
Вчера, 23:14
 
ПроисшествияМурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала