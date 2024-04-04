https://ria.ru/20240404/gosdolg-1937724302.html

Госдолг регионов за 2023 год вырос на 424,8 миллиарда рублей

Госдолг регионов за 2023 год вырос на 424,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.04.2024

Госдолг регионов за 2023 год вырос на 424,8 миллиарда рублей

Общий госдолг регионов РФ за 2023 год вырос на 424,8 миллиарда рублей и составил порядка 3,6 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T00:06

2024-04-04T00:06

2024-04-04T00:06

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Общий госдолг регионов РФ за 2023 год вырос на 424,8 миллиарда рублей и составил порядка 3,6 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2023 год. "В 2023 году объем совокупного госдолга регионов по сравнению с началом года вырос на 424,8 млрд. рублей, или на 13,4%, и составил 3 589,7 млрд. рублей", - говорится в документе. Как пояснили аудиторы, основным элементом в структуре госдолга регионов стали бюджетные кредиты - они составляют 77,4% госдолга субъектов РФ. В 2023 году из федерального бюджета регионы получили бюджетные кредиты на сумму 250 миллиардов рублей для финансирования инфраструктурных проектов. Анализируя итоги предыдущего года, контрольное ведомство отметило, что доходы консолидированных бюджетов регионов РФ в 2023 году выросли в 69 регионах - до 22,325 триллиона рублей, при этом расходы увеличились в 75 регионах – до 22,525 триллиона рублей. Доля доходов Москвы в общем объеме консолидированных бюджетов субъектов РФ составила 18,9%, а расходов – 19,6%, отмечает контрольное ведомство. "В сопоставимых условиях по отношению к 2022 году темп роста доходов составил 110,1%, расходов – 111,3%", - уточняют аудиторы. Счетная палата отмечает в документе, что по итогам 2023 года, несмотря на консервативные прогнозы и технические проблемы в первом полугодии, связанные с введением единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета (ЕНС), ситуация с региональными бюджетами оказалась достаточно устойчивой. "Исполнение консолидированных бюджетов регионов показало положительную динамику по доходам (темп роста 113,5%), в том числе поступления налоговых и неналоговых доходов (116,1%), что выше уровня индекса потребительских цен (105,9%). Это свидетельствует о стабилизации ситуации в регионах", - указали аудиторы.

https://ria.ru/20240318/narusheniya-1933994299.html

https://ria.ru/20240207/gosdolg-1926043492.html

https://ria.ru/20240311/kredity-1932203259.html

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экономика, россия, москва