Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:19 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/gololeditsa-1937818775.html
Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы
Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 04.04.2024
Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы
Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:19
2024-04-04T14:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
москва
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92205/25/922052551_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_6e4d3e78181bb282633b3ae8ffe6425e.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 апреля столбики термометров опустятся ниже 0 градусов. Резкие колебания температуры воздуха могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240404/pogoda-1937263543.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92205/25/922052551_130:0:2797:2000_1920x0_80_0_0_f662b4d783b3003250395857fbf1ff45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
комплекс городского хозяйства москвы, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва, Городское хозяйство Москвы

Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГололедица. Архивное фото.
Гололедица. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 апреля столбики термометров опустятся ниже 0 градусов. Резкие колебания температуры воздуха могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
На любой сезон: как Москва адаптируется к переменам погоды
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниКомплекс городского хозяйства МосквыМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала