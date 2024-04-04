https://ria.ru/20240404/gololeditsa-1937818775.html
Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы
Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 04.04.2024
Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы
Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:19
2024-04-04T14:19
2024-04-04T14:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
москва
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92205/25/922052551_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_6e4d3e78181bb282633b3ae8ffe6425e.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 апреля столбики термометров опустятся ниже 0 градусов. Резкие колебания температуры воздуха могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240404/pogoda-1937263543.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92205/25/922052551_130:0:2797:2000_1920x0_80_0_0_f662b4d783b3003250395857fbf1ff45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
комплекс городского хозяйства москвы, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва, Городское хозяйство Москвы