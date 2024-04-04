https://ria.ru/20240404/gololeditsa-1937818775.html

Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы

Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 04.04.2024

Москвичей призвали быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы

Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:19

2024-04-04T14:19

2024-04-04T14:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

комплекс городского хозяйства москвы

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за возможной гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 апреля столбики термометров опустятся ниже 0 градусов. Резкие колебания температуры воздуха могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240404/pogoda-1937263543.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

комплекс городского хозяйства москвы, москва, городское хозяйство москвы