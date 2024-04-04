https://ria.ru/20240404/gaza-1937811057.html

Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ

Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ

Президент США Джо Байден разозлился, узнав о гибели иностранных волонтёров в результате удара Израиля в секторе Газа, запланированный на четверг разговор с... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:48

2024-04-04T13:48

2024-04-04T13:49

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден разозлился, узнав о гибели иностранных волонтёров в результате удара Израиля в секторе Газа, запланированный на четверг разговор с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, вероятно, будет напряжённым, сообщает портал Axios со ссылкой на четырёх американских чиновников. Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО. Как сообщили изданию чиновники, Байден "в гневе" из-за гибели волонтёров. Axios отмечает, что основатель "Всемирной центральной кухни" шеф-повар Хосе Андрес является не только уважаемой личностью в Вашингтоне, но и давним сторонником Байдена, которого президент знает лично. По словам одного из чиновников, звонок Андресу после печального известия стал "трудным моментом" для американского лидера. "Байден разозлился. Накал в отношении Биби (Нетаньяху - ред.) очень высокий", - приводит портал слова одного из чиновников. Другой чиновник подтвердил, что такая атмосфера царит в Белом доме в преддверии телефонного разговора Байдена с Нетаньяху.

https://ria.ru/20240404/izrail-1937768880.html

https://ria.ru/20240402/izvinenie-1937462464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, джо байден, сша, польша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году