Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ
Axios: Байден в гневе из-за гибели волонтеров в Газе
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден разозлился, узнав о гибели иностранных волонтёров в результате удара Израиля в секторе Газа, запланированный на четверг разговор с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, вероятно, будет напряжённым, сообщает портал Axios со ссылкой на четырёх американских чиновников.
Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО.
Как сообщили изданию чиновники, Байден "в гневе" из-за гибели волонтёров. Axios отмечает, что основатель "Всемирной центральной кухни" шеф-повар Хосе Андрес является не только уважаемой личностью в Вашингтоне, но и давним сторонником Байдена, которого президент знает лично. По словам одного из чиновников, звонок Андресу после печального известия стал "трудным моментом" для американского лидера.
"Байден разозлился. Накал в отношении Биби (Нетаньяху - ред.) очень высокий", - приводит портал слова одного из чиновников. Другой чиновник подтвердил, что такая атмосфера царит в Белом доме в преддверии телефонного разговора Байдена с Нетаньяху.
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