Рейтинг@Mail.ru
Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 04.04.2024 (обновлено: 13:49 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/gaza-1937811057.html
Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ
Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ
Президент США Джо Байден разозлился, узнав о гибели иностранных волонтёров в результате удара Израиля в секторе Газа, запланированный на четверг разговор с... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:48
2024-04-04T13:49
в мире
израиль
джо байден
сша
польша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932910351_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dff374ef55d01e45ac7d293db7122bd2.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден разозлился, узнав о гибели иностранных волонтёров в результате удара Израиля в секторе Газа, запланированный на четверг разговор с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, вероятно, будет напряжённым, сообщает портал Axios со ссылкой на четырёх американских чиновников. Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО. Как сообщили изданию чиновники, Байден "в гневе" из-за гибели волонтёров. Axios отмечает, что основатель "Всемирной центральной кухни" шеф-повар Хосе Андрес является не только уважаемой личностью в Вашингтоне, но и давним сторонником Байдена, которого президент знает лично. По словам одного из чиновников, звонок Андресу после печального известия стал "трудным моментом" для американского лидера. "Байден разозлился. Накал в отношении Биби (Нетаньяху - ред.) очень высокий", - приводит портал слова одного из чиновников. Другой чиновник подтвердил, что такая атмосфера царит в Белом доме в преддверии телефонного разговора Байдена с Нетаньяху.
https://ria.ru/20240404/izrail-1937768880.html
https://ria.ru/20240402/izvinenie-1937462464.html
израиль
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932910351_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_7b4ac79c688daed9b15e7d368aa2da5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, джо байден, сша, польша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Джо Байден, США, Польша, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден разозлился из-за гибели волонтеров в Газе, пишут СМИ

Axios: Байден в гневе из-за гибели волонтеров в Газе

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден разозлился, узнав о гибели иностранных волонтёров в результате удара Израиля в секторе Газа, запланированный на четверг разговор с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, вероятно, будет напряжённым, сообщает портал Axios со ссылкой на четырёх американских чиновников.
Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Число погибших при ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 33 тысячи
Вчера, 11:05
Как сообщили изданию чиновники, Байден "в гневе" из-за гибели волонтёров. Axios отмечает, что основатель "Всемирной центральной кухни" шеф-повар Хосе Андрес является не только уважаемой личностью в Вашингтоне, но и давним сторонником Байдена, которого президент знает лично. По словам одного из чиновников, звонок Андресу после печального известия стал "трудным моментом" для американского лидера.
"Байден разозлился. Накал в отношении Биби (Нетаньяху - ред.) очень высокий", - приводит портал слова одного из чиновников. Другой чиновник подтвердил, что такая атмосфера царит в Белом доме в преддверии телефонного разговора Байдена с Нетаньяху.
Автомобиль некоммерческой организации Всемирная центральная кухня после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе
2 апреля, 23:53
 
В миреИзраильДжо БайденСШАПольшаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала