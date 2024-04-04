https://ria.ru/20240404/frantsiya-1937726887.html

СМИ: Франция не выразила готовность к диалогу с Россией по Украине

СМИ: Франция не выразила готовность к диалогу с Россией по Украине - РИА Новости, 04.04.2024

СМИ: Франция не выразила готовность к диалогу с Россией по Украине

Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по вопросу Украины во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, передает агентство... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T00:56

2024-04-04T00:56

2024-04-04T00:56

россия

франция

украина

себастьян лекорню

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по вопросу Украины во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники во французском правительстве. Ранее в среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с главой минобороны России Сергеем Шойгу. Минобороны РФ сообщило, что в ходе прошедших переговоров была "отмечена готовность к диалогу по Украине". "Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщил в среду источник в правительстве", - говорится в сообщении агентства. По словам источников из окружения главы МО Франции, министры обсуждали возможный диалог, но "Франция не приняла и не предложила ничего подобного" по украинскому конфликту.

https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html

россия

франция

украина

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россия, франция, украина, себастьян лекорню, сергей шойгу