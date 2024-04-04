https://ria.ru/20240404/fond-1937849718.html
Сийярто усомнился, что страны НАТО примут проект фонда помощи Украине
Сийярто усомнился, что страны НАТО примут проект фонда помощи Украине - РИА Новости, 04.04.2024
Сийярто усомнился, что страны НАТО примут проект фонда помощи Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО на 100 миллиардов долларов в помощь... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:01
2024-04-04T16:01
2024-04-04T16:01
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО на 100 миллиардов долларов в помощь Украине будет принят, не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. "Я не считаю очевидным, что этот пакет в результате получит поддержку, речь о 100 миллиардах долларов, это очень большие деньги, и я вижу, что при нынешних экономических условиях и при изменении атмосферы в Европе, при протестах фермеров и заявлении отстаивающих суверенитет о своей позиции, не факт, что все правительства согласятся отдать по нескольку миллиардов", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе. Его выступление транслировал телеканал М1. По его словам, для Венгрии создание такого фонда означало бы новые выплаты в размере десятков миллиардов из бюджета, а Венгрия по-прежнему не согласна с тем, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков тратили на то, что может привести к эскалации конфликта. "И мы были не единственными, кто критиковал вчера этот пакет или выражал сомнение. Была еще и большая страна, которая дала понять, что занимает довольно сдержанную позицию по этому пакету, скажем так", - добавил он.
https://ria.ru/20240403/vengriya-1937683984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, венгрия, украина, вашингтон (штат), петер сийярто, йенс столтенберг, нато
В мире, Цены на нефть, Венгрия, Украина, Вашингтон (штат), Петер Сийярто, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Сийярто усомнился, что страны НАТО примут проект фонда помощи Украине
Сийярто: страны НАТО вряд ли примут проект фонда помощи Украине на $100 млрд
БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил сомнения в том, что проект фонда НАТО на 100 миллиардов долларов в помощь Украине будет принят, не в восторге от идеи, помимо Венгрии, и другие европейские страны, в том числе крупное государство.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
"Я не считаю очевидным, что этот пакет в результате получит поддержку, речь о 100 миллиардах долларов, это очень большие деньги, и я вижу, что при нынешних экономических условиях и при изменении атмосферы в Европе, при протестах фермеров и заявлении отстаивающих суверенитет о своей позиции, не факт, что все правительства согласятся отдать по нескольку миллиардов", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе. Его выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, для Венгрии создание такого фонда означало бы новые выплаты в размере десятков миллиардов из бюджета, а Венгрия по-прежнему не согласна с тем, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков тратили на то, что может привести к эскалации конфликта.
"И мы были не единственными, кто критиковал вчера этот пакет или выражал сомнение. Была еще и большая страна, которая дала понять, что занимает довольно сдержанную позицию по этому пакету, скажем так", - добавил он.