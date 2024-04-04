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Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России - РИА Новости, 04.04.2024
Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:18
2024-04-04T12:18
2024-04-04T12:18
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня он также начнет публичную часть дня с выступления на XII съезде ФНПР - Федерации независимых профсоюзов России. Выступление Путина, выступление (главы ФНПР Михаила) Шмакова", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента добавил, что съезд ФНР проходит как раз в эти дни. Он уточнил, что планируется "достаточно большое выступление" президента на этом мероприятии.
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РИА Новости
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России
Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Песков анонсировал выступление Путина на съезде Федерации независимых профсоюзов