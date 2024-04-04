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Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России

Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России - РИА Новости, 04.04.2024

Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России

Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:18

2024-04-04T12:18

2024-04-04T12:18

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня он также начнет публичную часть дня с выступления на XII съезде ФНПР - Федерации независимых профсоюзов России. Выступление Путина, выступление (главы ФНПР Михаила) Шмакова", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента добавил, что съезд ФНР проходит как раз в эти дни. Он уточнил, что планируется "достаточно большое выступление" президента на этом мероприятии.

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии