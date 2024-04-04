https://ria.ru/20240404/finlyandiya-1937811307.html

Финляндия бессрочно закрыла границу с Россией

Финляндия бессрочно закрыла границу с Россией - РИА Новости, 04.04.2024

Финляндия бессрочно закрыла границу с Россией

Правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, сообщило МВД страны. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:49

2024-04-04T13:49

2024-04-04T15:09

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, сообщило МВД страны."Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года", — сказано в пресс-релизе ведомства.Кроме того, с 15 апреля закроют для прогулочных судов морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем, уточнило МВД.Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла заявления в адрес России о причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав такие обвинения двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеют на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240325/finlyandiya-1935614602.html

https://ria.ru/20240313/putin-1932636063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, россия, в мире