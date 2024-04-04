СМИ: в НАТО сомневаются в возможности финансирования фонда для Украины
СМИ: часть стран НАТО сомневаются в возможности финансирования фонда для Украины
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Некоторые члены НАТО выражают сомнения в возможности поиска средств для фонда помощи в 100 миллиардов долларов для Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников.
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"На встрече министров иностранных дел альянса в Брюсселе некоторые страны выразили сомнение в перспективах поиска нового финансирования для плана генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по объединению взносов союзников в течение пяти лет, заявив, что было бы лучше пообещать меньшую сумму, которую союзники могут... предоставить", - рассказал агентству неназванный высокопоставленный дипломат, присутствовавший на обсуждениях.
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
Как рассказали агентству чиновники, участвовавшие в переговорах, многие министры подчеркнули, что инициатива НАТО не должна конкурировать с двусторонней помощью и помощью ЕС, и предупредили, что альянс не должен давать Киеву обещаний, "которые она не сможет выполнить". Один высокопоставленный чиновник рассказал агентству, что сумма фонда "настолько велика", что, возможно, в рамках этой суммы будут учитываться двусторонние пожертвования, которые государства-члены ЕС предоставляют Украине. В результате любое дополнительное новое финансирование, вероятно, "будет незначительным".
Один из высокопоставленных дипломатов добавил агентству, что члены НАТО пытаются перейти от одноразовых инициатив к "более предсказуемой системе" финансирования помощи. Отмечается, что в дополнение к фонду НАТО стремится взять на себя большую ответственность за "координацию поставок оружия" в Украину, которую до сих пор возглавляла Контактная группа по обороне Украины под руководством США.
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"Способ учета средств фонда еще требует доработки, ... он, скорее всего, будет зависеть от ВВП стран (НАТО - ред.)", - отмечается агентство со ссылкой на чиновников.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в столице Бельгии 3-4 апреля, ее центральными темами являются кандидатура будущего генсека альянса, а также военная помощь Украине.
Двухдневная встреча министров приурочена к 75-й годовщине подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. Церемония празднования с участием министров состоится в четверг в штаб-квартире альянса.