Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в НАТО сомневаются в возможности финансирования фонда для Украины - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/finansirovanie-1937865939.html
СМИ: в НАТО сомневаются в возможности финансирования фонда для Украины
СМИ: в НАТО сомневаются в возможности финансирования фонда для Украины - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ: в НАТО сомневаются в возможности финансирования фонда для Украины
Некоторые члены НАТО выражают сомнения в возможности поиска средств для фонда помощи в 100 миллиардов долларов для Украины, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:16
2024-04-04T17:16
в мире
украина
вашингтон (штат)
брюссель
йенс столтенберг
нато
евросоюз
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Некоторые члены НАТО выражают сомнения в возможности поиска средств для фонда помощи в 100 миллиардов долларов для Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. "На встрече министров иностранных дел альянса в Брюсселе некоторые страны выразили сомнение в перспективах поиска нового финансирования для плана генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по объединению взносов союзников в течение пяти лет, заявив, что было бы лучше пообещать меньшую сумму, которую союзники могут... предоставить", - рассказал агентству неназванный высокопоставленный дипломат, присутствовавший на обсуждениях. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Как рассказали агентству чиновники, участвовавшие в переговорах, многие министры подчеркнули, что инициатива НАТО не должна конкурировать с двусторонней помощью и помощью ЕС, и предупредили, что альянс не должен давать Киеву обещаний, "которые она не сможет выполнить". Один высокопоставленный чиновник рассказал агентству, что сумма фонда "настолько велика", что, возможно, в рамках этой суммы будут учитываться двусторонние пожертвования, которые государства-члены ЕС предоставляют Украине. В результате любое дополнительное новое финансирование, вероятно, "будет незначительным". Один из высокопоставленных дипломатов добавил агентству, что члены НАТО пытаются перейти от одноразовых инициатив к "более предсказуемой системе" финансирования помощи. Отмечается, что в дополнение к фонду НАТО стремится взять на себя большую ответственность за "координацию поставок оружия" в Украину, которую до сих пор возглавляла Контактная группа по обороне Украины под руководством США. "Способ учета средств фонда еще требует доработки, ... он, скорее всего, будет зависеть от ВВП стран (НАТО - ред.)", - отмечается агентство со ссылкой на чиновников. Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в столице Бельгии 3-4 апреля, ее центральными темами являются кандидатура будущего генсека альянса, а также военная помощь Украине. Двухдневная встреча министров приурочена к 75-й годовщине подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. Церемония празднования с участием министров состоится в четверг в штаб-квартире альянса.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937860803.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937726292.html
украина
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6b0b189e10566c7a6a404e746d93b630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), брюссель, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
СМИ: в НАТО сомневаются в возможности финансирования фонда для Украины

СМИ: часть стран НАТО сомневаются в возможности финансирования фонда для Украины

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Некоторые члены НАТО выражают сомнения в возможности поиска средств для фонда помощи в 100 миллиардов долларов для Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников.
«
"На встрече министров иностранных дел альянса в Брюсселе некоторые страны выразили сомнение в перспективах поиска нового финансирования для плана генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по объединению взносов союзников в течение пяти лет, заявив, что было бы лучше пообещать меньшую сумму, которую союзники могут... предоставить", - рассказал агентству неназванный высокопоставленный дипломат, присутствовавший на обсуждениях.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО
15 февраля, 18:22
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
Как рассказали агентству чиновники, участвовавшие в переговорах, многие министры подчеркнули, что инициатива НАТО не должна конкурировать с двусторонней помощью и помощью ЕС, и предупредили, что альянс не должен давать Киеву обещаний, "которые она не сможет выполнить". Один высокопоставленный чиновник рассказал агентству, что сумма фонда "настолько велика", что, возможно, в рамках этой суммы будут учитываться двусторонние пожертвования, которые государства-члены ЕС предоставляют Украине. В результате любое дополнительное новое финансирование, вероятно, "будет незначительным".
Один из высокопоставленных дипломатов добавил агентству, что члены НАТО пытаются перейти от одноразовых инициатив к "более предсказуемой системе" финансирования помощи. Отмечается, что в дополнение к фонду НАТО стремится взять на себя большую ответственность за "координацию поставок оружия" в Украину, которую до сих пор возглавляла Контактная группа по обороне Украины под руководством США.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Российский посол в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером
Вчера, 16:46
«
"Способ учета средств фонда еще требует доработки, ... он, скорее всего, будет зависеть от ВВП стран (НАТО - ред.)", - отмечается агентство со ссылкой на чиновников.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в столице Бельгии 3-4 апреля, ее центральными темами являются кандидатура будущего генсека альянса, а также военная помощь Украине.
Двухдневная встреча министров приурочена к 75-й годовщине подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. Церемония празднования с участием министров состоится в четверг в штаб-квартире альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Депутат увидел в заявлениях Столтенберга троллинг в отношении Украины
Вчера, 00:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)БрюссельЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала