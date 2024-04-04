В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии
"Укрэнерго" ограничила потребление электроэнергии в нескольких областях Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ограничения на потребление электричества ввели в четырех областях Украины из-за нехватки генерирующих мощностей, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 (совпадает с мск). <...> Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как уточняется, речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что удары по теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей. Там отметили, что пять из шести ТЭС получили серьезные повреждения.
Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. В свою очередь, компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксированы попадания по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.