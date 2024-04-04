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В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 04.04.2024 (обновлено: 19:55 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/elektroenergiya-1937903450.html
В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии
В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии - РИА Новости, 04.04.2024
В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии
Ограничения на потребление электричества ввели в четырех областях Украины из-за нехватки генерирующих мощностей, сообщила национальная энергетическая компания... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:43
2024-04-04T19:55
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укрэнерго
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ограничения на потребление электричества ввели в четырех областях Украины из-за нехватки генерирующих мощностей, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".&quot;Диспетчерский центр &quot;Укрэнерго&quot; вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 (совпадает с мск). &lt;...&gt; Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Как уточняется, речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что удары по теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей. Там отметили, что пять из шести ТЭС получили серьезные повреждения.Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. В свою очередь, компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксированы попадания по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240404/krivoyrog-1937869723.html
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в мире, жкх, украина, россия, киев, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Киев, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине
В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии

"Укрэнерго" ограничила потребление электроэнергии в нескольких областях Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ограничения на потребление электричества ввели в четырех областях Украины из-за нехватки генерирующих мощностей, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
«

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 (совпадает с мск). <...> Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества"
Вчера, 17:32
Как уточняется, речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что удары по теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей. Там отметили, что пять из шести ТЭС получили серьезные повреждения.
Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. В свою очередь, компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксированы попадания по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей
2 апреля, 22:41
 
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