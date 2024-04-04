https://ria.ru/20240404/elektroenergiya-1937903450.html

В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии

В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии - РИА Новости, 04.04.2024

В нескольких украинских областях ограничили потребление электроэнергии

Ограничения на потребление электричества ввели в четырех областях Украины из-за нехватки генерирующих мощностей, сообщила национальная энергетическая компания... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:43

2024-04-04T19:43

2024-04-04T19:55

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ограничения на потребление электричества ввели в четырех областях Украины из-за нехватки генерирующих мощностей, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго"."Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 (совпадает с мск). <...> Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны", — говорится в публикации в Telegram-канале.Как уточняется, речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что удары по теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей. Там отметили, что пять из шести ТЭС получили серьезные повреждения.Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. В свою очередь, компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксированы попадания по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240404/krivoyrog-1937869723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, россия, киев, укрэнерго