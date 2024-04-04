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Российская экономика не переводится на военные рельсы, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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14:35 04.04.2024 (обновлено: 15:00 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ekonomika-1937822430.html
Российская экономика не переводится на военные рельсы, заявил Путин
Российская экономика не переводится на военные рельсы, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Российская экономика не переводится на военные рельсы, заявил Путин
Российская экономика не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности сегодняшнего дня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:35
2024-04-04T15:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская экономика не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности сегодняшнего дня, заявил президент России Владимир Путин. "Обращаю ваше внимание, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он подтвердил, что в нынешних условиях Россия концентрирует усилия, административный и финансовый ресурсы на развитии оборонных отраслей производства. Но они связаны с другими отраслями экономики, а повышение уровня зарплат здесь влияет на сельское хозяйство, легкую и пищевую промышленность, поскольку ведет к росту покупательной способности населения, указал президент."Это все очень взаимосвязано. Мы не переводим экономику, тем не менее, на военные рельсы. Все у нас на данный момент времени достаточно сбалансировано. Не отменяем никаких социальных гарантий работникам, мы их полностью соблюдаем", - заявил Путин, отметив, что ответственность всех органов власти в вопросе их соблюдения сейчас даже ужесточается.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Российская экономика не переводится на военные рельсы, заявил Путин

Путин: экономика России не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская экономика не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности сегодняшнего дня, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращаю ваше внимание, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он подтвердил, что в нынешних условиях Россия концентрирует усилия, административный и финансовый ресурсы на развитии оборонных отраслей производства. Но они связаны с другими отраслями экономики, а повышение уровня зарплат здесь влияет на сельское хозяйство, легкую и пищевую промышленность, поскольку ведет к росту покупательной способности населения, указал президент.
"Это все очень взаимосвязано. Мы не переводим экономику, тем не менее, на военные рельсы. Все у нас на данный момент времени достаточно сбалансировано. Не отменяем никаких социальных гарантий работникам, мы их полностью соблюдаем", - заявил Путин, отметив, что ответственность всех органов власти в вопросе их соблюдения сейчас даже ужесточается.
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