https://ria.ru/20240404/ekonomika-1937822430.html

Российская экономика не переводится на военные рельсы, заявил Путин

Российская экономика не переводится на военные рельсы, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Российская экономика не переводится на военные рельсы, заявил Путин

Российская экономика не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности сегодняшнего дня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:35

2024-04-04T14:35

2024-04-04T15:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская экономика не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности сегодняшнего дня, заявил президент России Владимир Путин. "Обращаю ваше внимание, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он подтвердил, что в нынешних условиях Россия концентрирует усилия, административный и финансовый ресурсы на развитии оборонных отраслей производства. Но они связаны с другими отраслями экономики, а повышение уровня зарплат здесь влияет на сельское хозяйство, легкую и пищевую промышленность, поскольку ведет к росту покупательной способности населения, указал президент."Это все очень взаимосвязано. Мы не переводим экономику, тем не менее, на военные рельсы. Все у нас на данный момент времени достаточно сбалансировано. Не отменяем никаких социальных гарантий работникам, мы их полностью соблюдаем", - заявил Путин, отметив, что ответственность всех органов власти в вопросе их соблюдения сейчас даже ужесточается.

https://ria.ru/20231221/rossiya-1917111827.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика