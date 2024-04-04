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Эксперт: программа МПТ — эффективный инструмент экономической политики - РИА Новости, 04.04.2024
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11:53 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ekonomika-1937782376.html
Эксперт: программа МПТ — эффективный инструмент экономической политики
Эксперт: программа МПТ — эффективный инструмент экономической политики - РИА Новости, 04.04.2024
Эксперт: программа МПТ — эффективный инструмент экономической политики
Строительство и развитие новых объектов на территории столицы по программе создания мест приложения труда позволяет решать сразу несколько задач, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:53
2024-04-04T11:53
экономика
технологии
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Строительство и развитие новых объектов на территории столицы по программе создания мест приложения труда позволяет решать сразу несколько задач, сообщил РИА Новости независимый экономист Андрей Бархота.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что городские власти одобрили планы строительства пяти объектов по программе создания мест приложения труда. Так, инвесторы построят завод, логистический, производственный и образовательный комплексы, а также общественно-деловой объект."Строительство и развитие новых объектов в Москве по программе создания мест приложения труда - эффективный инструмент экономической политики, позволяющий решать сразу несколько задач. Во-первых, создавать новые рабочие места. Так, Москва продолжает оставаться одним из регионов-лидеров по минимальному уровню безработицы в стране. Во-вторых, возведение новых объектов позволяет переформатировать территориальный ландшафт столицы, вносит разнообразие и зонирование в различных районах мегаполиса", - отметил Бархота.Он также добавил, что запуск новых производств в рамках программы создания мест приложения труда позволяет усиливать промышленный потенциал, способствуя повышению доступности товаров, работ и услуг, укреплению логистических цепочек и развивая импортозамещение."Строительство новых объектов позволит поддержать инвестиционный цикл московской экономики и заложить фундамент для поступательного развития в будущие периоды", - резюмировал эксперт.
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экономика, технологии, москва, сергей собянин
Экономика, Технологии, Москва, Сергей Собянин

Эксперт: программа МПТ — эффективный инструмент экономической политики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити" на восходе
Небоскребы делового центра Москва-сити на восходе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Небоскребы делового центра "Москва-сити" на восходе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Строительство и развитие новых объектов на территории столицы по программе создания мест приложения труда позволяет решать сразу несколько задач, сообщил РИА Новости независимый экономист Андрей Бархота.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что городские власти одобрили планы строительства пяти объектов по программе создания мест приложения труда. Так, инвесторы построят завод, логистический, производственный и образовательный комплексы, а также общественно-деловой объект.
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Ефимов: 13 объектов появилось по программе стимулирования создания МПТ
1 апреля, 10:05
"Строительство и развитие новых объектов в Москве по программе создания мест приложения труда - эффективный инструмент экономической политики, позволяющий решать сразу несколько задач. Во-первых, создавать новые рабочие места. Так, Москва продолжает оставаться одним из регионов-лидеров по минимальному уровню безработицы в стране. Во-вторых, возведение новых объектов позволяет переформатировать территориальный ландшафт столицы, вносит разнообразие и зонирование в различных районах мегаполиса", - отметил Бархота.
Он также добавил, что запуск новых производств в рамках программы создания мест приложения труда позволяет усиливать промышленный потенциал, способствуя повышению доступности товаров, работ и услуг, укреплению логистических цепочек и развивая импортозамещение.
"Строительство новых объектов позволит поддержать инвестиционный цикл московской экономики и заложить фундамент для поступательного развития в будущие периоды", - резюмировал эксперт.
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ЭкономикаТехнологииМоскваСергей Собянин
 
 
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