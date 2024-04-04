https://ria.ru/20240404/ekonomika-1937782376.html

Эксперт: программа МПТ — эффективный инструмент экономической политики

Эксперт: программа МПТ — эффективный инструмент экономической политики - РИА Новости, 04.04.2024

Эксперт: программа МПТ — эффективный инструмент экономической политики

Строительство и развитие новых объектов на территории столицы по программе создания мест приложения труда позволяет решать сразу несколько задач, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:53

2024-04-04T11:53

2024-04-04T11:53

экономика

технологии

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Строительство и развитие новых объектов на территории столицы по программе создания мест приложения труда позволяет решать сразу несколько задач, сообщил РИА Новости независимый экономист Андрей Бархота.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что городские власти одобрили планы строительства пяти объектов по программе создания мест приложения труда. Так, инвесторы построят завод, логистический, производственный и образовательный комплексы, а также общественно-деловой объект."Строительство и развитие новых объектов в Москве по программе создания мест приложения труда - эффективный инструмент экономической политики, позволяющий решать сразу несколько задач. Во-первых, создавать новые рабочие места. Так, Москва продолжает оставаться одним из регионов-лидеров по минимальному уровню безработицы в стране. Во-вторых, возведение новых объектов позволяет переформатировать территориальный ландшафт столицы, вносит разнообразие и зонирование в различных районах мегаполиса", - отметил Бархота.Он также добавил, что запуск новых производств в рамках программы создания мест приложения труда позволяет усиливать промышленный потенциал, способствуя повышению доступности товаров, работ и услуг, укреплению логистических цепочек и развивая импортозамещение."Строительство новых объектов позволит поддержать инвестиционный цикл московской экономики и заложить фундамент для поступательного развития в будущие периоды", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20240401/obekty-1936735994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, москва, сергей собянин