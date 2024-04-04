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Более 130 мероприятий по улучшению дорожного движения проведут в МО

Более 130 мероприятий по улучшению дорожного движения проведут в МО - РИА Новости, 04.04.2024

Более 130 мероприятий по улучшению дорожного движения проведут в МО

Более 130 мероприятий по оптимизации и улучшению дорожного движения проведут в Московской области в 2024 году. Они помогут разгрузить дороги и ликвидировать... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:37

2024-04-04T15:37

2024-04-04T15:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.Более 130 мероприятий по оптимизации и улучшению дорожного движения проведут в Московской области в 2024 году. Они помогут разгрузить дороги и ликвидировать пробки, сообщил телеканал “360”.По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, в рамках мероприятий модернизируют светофоры, сделают новую разметку трасс и организуют автомобильный трафик на перекрестках. К концу года по улучшенной схеме начнут работать 20 круговых перекрестков.Отмечается, что на дорогах Подмосковья также планируют расширить проезжую часть и установить адаптивные светофоры.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)