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Более 130 мероприятий по улучшению дорожного движения проведут в МО - РИА Новости, 04.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:37 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/dvizhenie-1937841198.html
Более 130 мероприятий по улучшению дорожного движения проведут в МО
Более 130 мероприятий по улучшению дорожного движения проведут в МО - РИА Новости, 04.04.2024
Более 130 мероприятий по улучшению дорожного движения проведут в МО
Более 130 мероприятий по оптимизации и улучшению дорожного движения проведут в Московской области в 2024 году. Они помогут разгрузить дороги и ликвидировать... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:37
2024-04-04T15:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.Более 130 мероприятий по оптимизации и улучшению дорожного движения проведут в Московской области в 2024 году. Они помогут разгрузить дороги и ликвидировать пробки, сообщил телеканал “360”.По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, в рамках мероприятий модернизируют светофоры, сделают новую разметку трасс и организуют автомобильный трафик на перекрестках. К концу года по улучшенной схеме начнут работать 20 круговых перекрестков.Отмечается, что на дорогах Подмосковья также планируют расширить проезжую часть и установить адаптивные светофоры.
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 130 мероприятий по улучшению дорожного движения проведут в МО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.Более 130 мероприятий по оптимизации и улучшению дорожного движения проведут в Московской области в 2024 году. Они помогут разгрузить дороги и ликвидировать пробки, сообщил телеканал “360”.
По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, в рамках мероприятий модернизируют светофоры, сделают новую разметку трасс и организуют автомобильный трафик на перекрестках. К концу года по улучшенной схеме начнут работать 20 круговых перекрестков.
Отмечается, что на дорогах Подмосковья также планируют расширить проезжую часть и установить адаптивные светофоры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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