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На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово - РИА Новости, 04.04.2024
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07:52 04.04.2024 (обновлено: 11:18 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/dvizhenie-1937745144.html
На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово
На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово - РИА Новости, 04.04.2024
На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово
Движение поездов через станцию Одинцово на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении приостановлено из-за повреждения контактного РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:52
2024-04-04T11:18
одинцово
центральная пригородная пассажирская компания
московская железная дорога
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Движение поездов через станцию Одинцово на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении приостановлено из-за повреждения контактного провода, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК)."На D1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода", - говорится в сообщении.Уточняется, специалисты МЖД принимают меры для скорейшего возобновления движения.
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одинцово, центральная пригородная пассажирская компания, московская железная дорога, москва
Одинцово, Центральная пригородная пассажирская компания, Московская железная дорога, Москва
На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово

ЦППК: на Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramСбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и "пережога контактной сети"
Сбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и пережога контактной сети - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Сбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и "пережога контактной сети"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Движение поездов через станцию Одинцово на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении приостановлено из-за повреждения контактного провода, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"На D1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода", - говорится в сообщении.
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ОдинцовоЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковская железная дорогаМосква
 
 
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