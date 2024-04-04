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На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово
На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово - РИА Новости, 04.04.2024
На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово
Движение поездов через станцию Одинцово на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении приостановлено из-за повреждения контактного РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:52
2024-04-04T07:52
2024-04-04T11:18
одинцово
центральная пригородная пассажирская компания
московская железная дорога
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Движение поездов через станцию Одинцово на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении приостановлено из-за повреждения контактного провода, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК)."На D1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода", - говорится в сообщении.Уточняется, специалисты МЖД принимают меры для скорейшего возобновления движения.
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одинцово, центральная пригородная пассажирская компания, московская железная дорога, москва
Одинцово, Центральная пригородная пассажирская компания, Московская железная дорога, Москва
На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово
ЦППК: на Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово