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В Ростове-на-Дону автобус вылетел на тротуар и врезался в дерево
В Ростове-на-Дону автобус вылетел на тротуар и врезался в дерево - РИА Новости, 04.04.2024
В Ростове-на-Дону автобус вылетел на тротуар и врезался в дерево
Автобус, следующий по маршруту №98, врезался в дерево в центре Ростова-на-Дону, пострадала женщина, сообщила администрация города. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:30
2024-04-04T13:30
2024-04-04T13:30
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Автобус, следующий по маршруту №98, врезался в дерево в центре Ростова-на-Дону, пострадала женщина, сообщила администрация города. "Сегодня по улице Советская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №98. Водитель не справился с управлением и в результате чего произошло столкновение с деревом", - говорится в сообщении. На фото, публикуемых в соцсетях, видно, что автобус выехал на тротуар, развернулся и врезался в дерево. На место происшествия прибыли бригада скорой медицинской помощи и службы транспортного предприятия. "Пострадавшей оказана первая медицинская помощь", - сказано в сообщении. Находилась ли женщина в салоне автобуса или на улице, не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20231028/avtobus-1905787162.html
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происшествия, авто, ростов-на-дону, советский , гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Ростов-на-Дону, Советский , ГИБДД МВД РФ
В Ростове-на-Дону автобус вылетел на тротуар и врезался в дерево
В Ростове-на-Дону автобус врезался в дерево, пострадала женщина
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Автобус, следующий по маршруту №98, врезался в дерево в центре Ростова-на-Дону, пострадала женщина, сообщила администрация города.
«
"Сегодня по улице Советская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №98. Водитель не справился с управлением и в результате чего произошло столкновение с деревом", - говорится в сообщении.
На фото, публикуемых в соцсетях, видно, что автобус выехал на тротуар, развернулся и врезался в дерево.
На место происшествия прибыли бригада скорой медицинской помощи и службы транспортного предприятия.
"Пострадавшей оказана первая медицинская помощь", - сказано в сообщении. Находилась ли женщина в салоне автобуса или на улице, не уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.