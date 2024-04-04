https://ria.ru/20240404/dtp-1937805600.html

В Ростове-на-Дону автобус вылетел на тротуар и врезался в дерево

В Ростове-на-Дону автобус вылетел на тротуар и врезался в дерево - РИА Новости, 04.04.2024

В Ростове-на-Дону автобус вылетел на тротуар и врезался в дерево

Автобус, следующий по маршруту №98, врезался в дерево в центре Ростова-на-Дону, пострадала женщина, сообщила администрация города. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:30

2024-04-04T13:30

2024-04-04T13:30

происшествия

авто

ростов-на-дону

советский

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Автобус, следующий по маршруту №98, врезался в дерево в центре Ростова-на-Дону, пострадала женщина, сообщила администрация города. "Сегодня по улице Советская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №98. Водитель не справился с управлением и в результате чего произошло столкновение с деревом", - говорится в сообщении. На фото, публикуемых в соцсетях, видно, что автобус выехал на тротуар, развернулся и врезался в дерево. На место происшествия прибыли бригада скорой медицинской помощи и службы транспортного предприятия. "Пострадавшей оказана первая медицинская помощь", - сказано в сообщении. Находилась ли женщина в салоне автобуса или на улице, не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20231028/avtobus-1905787162.html

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ростов-на-дону

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происшествия, авто, ростов-на-дону, советский , гибдд мвд рф