https://ria.ru/20240404/donetsk-1937865673.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 04.04.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:14
2024-04-04T17:14
2024-04-04T17:14
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела в Кировском районе по улице Бирюзова погиб мужчина 1977 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о десяти обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Ведомство и мэр Донецка Алексей Кулемзин позже сообщили о шести пострадавших, включая подростка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231015/obstrel-1902895602.html
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донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель