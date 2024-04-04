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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/donetsk-1937865673.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 04.04.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:14
2024-04-04T17:14
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела в Кировском районе по улице Бирюзова погиб мужчина 1977 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о десяти обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Ведомство и мэр Донецка Алексей Кулемзин позже сообщили о шести пострадавших, включая подростка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231015/obstrel-1902895602.html
кировский район
донецк
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Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате варварского обстрела в Кировском районе по улице Бирюзова погиб мужчина 1977 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о десяти обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Ведомство и мэр Донецка Алексей Кулемзин позже сообщили о шести пострадавших, включая подростка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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