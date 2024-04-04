https://ria.ru/20240404/donetsk-1937865673.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 04.04.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:14

2024-04-04T17:14

2024-04-04T17:14

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела в Кировском районе по улице Бирюзова погиб мужчина 1977 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о десяти обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Ведомство и мэр Донецка Алексей Кулемзин позже сообщили о шести пострадавших, включая подростка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231015/obstrel-1902895602.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия