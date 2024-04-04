За сутки в ДНР из-за агрессии ВСУ погибли два мирных жителя, заявил Пушилин
Пушилин: за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще девять пострадали
Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в четверг в ДНР в результате агрессии украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Два мирных жителя погибли, еще девять получили ранения сегодня вследствие агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Куйбышевском и Кировском районах Донецка в результате обстрела со стороны противника погибли мужчины 1945 и 1977 года рождения", - написал Пушилин.
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Глава ДНР добавил, что в Кировском районе Донецка пострадала женщина в результате сброса боеприпаса с беспилотника, в результате обстрелов получили ранения четыре мирных жителя, включая подростка. Пушилин также сообщил, что в Петровском районе Донецка на противопехотной мине "Лепесток" подорвались две мирные жительницы, а в Горловке при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадали два мирных жителя.
Пушилин отметил, что состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое. Он добавил, что в Куйбышевском и Кировском районе Донецка получили повреждения десять жилых домов и здание школы.
"Зафиксированы 20 обстрелов, выпущено 56 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Донецк, Макеевка, Горловка", - подытожил глава ДНР.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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