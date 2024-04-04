https://ria.ru/20240404/donbass-1937870389.html

За сутки в ДНР из-за агрессии ВСУ погибли два мирных жителя, заявил Пушилин

За сутки в ДНР из-за агрессии ВСУ погибли два мирных жителя, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.04.2024

За сутки в ДНР из-за агрессии ВСУ погибли два мирных жителя, заявил Пушилин

Два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в четверг в ДНР в результате агрессии украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:34

2024-04-04T17:34

2024-04-04T17:34

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

кировский район

денис пушилин

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в четверг в ДНР в результате агрессии украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Два мирных жителя погибли, еще девять получили ранения сегодня вследствие агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). В Куйбышевском и Кировском районах Донецка в результате обстрела со стороны противника погибли мужчины 1945 и 1977 года рождения", - написал Пушилин. Глава ДНР добавил, что в Кировском районе Донецка пострадала женщина в результате сброса боеприпаса с беспилотника, в результате обстрелов получили ранения четыре мирных жителя, включая подростка. Пушилин также сообщил, что в Петровском районе Донецка на противопехотной мине "Лепесток" подорвались две мирные жительницы, а в Горловке при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадали два мирных жителя. Пушилин отметил, что состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое. Он добавил, что в Куйбышевском и Кировском районе Донецка получили повреждения десять жилых домов и здание школы. "Зафиксированы 20 обстрелов, выпущено 56 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Донецк, Макеевка, Горловка", - подытожил глава ДНР. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240131/dnr-1924518762.html

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924223131.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, стирол, происшествия