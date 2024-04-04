https://ria.ru/20240404/deti-1937760952.html

В лагере в Волгоградской области разместили сто детей из Белгорода

В лагере в Волгоградской области разместили сто детей из Белгорода - РИА Новости, 04.04.2024

В лагере в Волгоградской области разместили сто детей из Белгорода

Сто детей в возрасте от 7 до 18 лет из Белгорода прибыли в Волгоград, их разместили в оздоровительном лагере, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:20

2024-04-04T10:20

2024-04-04T10:20

общество

волгоградская область

белгородская область

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936967407_0:214:3078:1945_1920x0_80_0_0_e8afd959802db06a122eba0747a8d45d.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Сто детей в возрасте от 7 до 18 лет из Белгорода прибыли в Волгоград, их разместили в оздоровительном лагере, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. "Из Белгородской области приехали 100 детей от 7 до 17 лет… Мы выстроим содержательную, увлекательную программу пребывания и, конечно, организуем образовательный процесс в соответствии с возрастом детей - обучение будет проходить очно", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Волгоградской области Зины Мержоевой. Отмечается, что вместе с детьми прибыли девять педагогов. Как уточнили РИА Новости в администрации, школьников привезли в оздоровительный лагерь, где их сразу отвели в столовую. Затем их поселят в жилые корпуса и познакомят с лагерем. В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.

https://ria.ru/20240404/deti-1937742932.html

https://ria.ru/20240324/deti-1935414905.html

волгоградская область

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, волгоградская область, белгородская область, белгород