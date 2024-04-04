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В лагере в Волгоградской области разместили сто детей из Белгорода - РИА Новости, 04.04.2024
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10:20 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/deti-1937760952.html
В лагере в Волгоградской области разместили сто детей из Белгорода
В лагере в Волгоградской области разместили сто детей из Белгорода - РИА Новости, 04.04.2024
В лагере в Волгоградской области разместили сто детей из Белгорода
Сто детей в возрасте от 7 до 18 лет из Белгорода прибыли в Волгоград, их разместили в оздоровительном лагере, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:20
2024-04-04T10:20
общество
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белгородская область
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ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Сто детей в возрасте от 7 до 18 лет из Белгорода прибыли в Волгоград, их разместили в оздоровительном лагере, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. "Из Белгородской области приехали 100 детей от 7 до 17 лет… Мы выстроим содержательную, увлекательную программу пребывания и, конечно, организуем образовательный процесс в соответствии с возрастом детей - обучение будет проходить очно", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Волгоградской области Зины Мержоевой. Отмечается, что вместе с детьми прибыли девять педагогов. Как уточнили РИА Новости в администрации, школьников привезли в оздоровительный лагерь, где их сразу отвели в столовую. Затем их поселят в жилые корпуса и познакомят с лагерем. В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
https://ria.ru/20240404/deti-1937742932.html
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общество, волгоградская область, белгородская область, белгород
Общество, Волгоградская область, Белгородская область, Белгород
В лагере в Волгоградской области разместили сто детей из Белгорода

В Волгоградской области разместили сто детей от 7 до 18 лет из Белгорода

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДети, прибывшие из Белгородской области
Дети, прибывшие из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Дети, прибывшие из Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 4 апр - РИА Новости. Сто детей в возрасте от 7 до 18 лет из Белгорода прибыли в Волгоград, их разместили в оздоровительном лагере, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Из Белгородской области приехали 100 детей от 7 до 17 лет… Мы выстроим содержательную, увлекательную программу пребывания и, конечно, организуем образовательный процесс в соответствии с возрастом детей - обучение будет проходить очно", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Волгоградской области Зины Мержоевой.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы
Вчера, 07:13
Отмечается, что вместе с детьми прибыли девять педагогов. Как уточнили РИА Новости в администрации, школьников привезли в оздоровительный лагерь, где их сразу отвели в столовую. Затем их поселят в жилые корпуса и познакомят с лагерем.
В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
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