https://ria.ru/20240404/deti-1937742932.html

Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы

Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы - РИА Новости, 04.04.2024

Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы

Более 9 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, накануне 400 детей прибыли в Вологду и Волгоград, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T07:13

2024-04-04T07:13

2024-04-04T07:13

белгородская область

россия

вологда

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, накануне 400 детей прибыли в Вологду и Волгоград, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. "Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9000 маленьких жителей белгородской области. За всеми контроль", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области подчеркнул, что все обращения от родителей внимательно рассматриваются совместно с руководителями регионов и находятся на особом контроле.

https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html

https://ria.ru/20240329/belgorod-1936748273.html

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белгородская область, россия, вологда, вячеслав гладков, общество