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Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы - РИА Новости, 04.04.2024
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07:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/deti-1937742932.html
Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы
Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы - РИА Новости, 04.04.2024
Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы
Более 9 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, накануне 400 детей прибыли в Вологду и Волгоград, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:13
2024-04-04T07:13
белгородская область
россия
вологда
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, накануне 400 детей прибыли в Вологду и Волгоград, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. "Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9000 маленьких жителей белгородской области. За всеми контроль", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области подчеркнул, что все обращения от родителей внимательно рассматриваются совместно с руководителями регионов и находятся на особом контроле.
https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html
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белгородская область, россия, вологда, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Россия, Вологда, Вячеслав Гладков, Общество
Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы

Гладков: более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали из региона

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах России, накануне 400 детей прибыли в Вологду и Волгоград, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В середине марта Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
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"Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9000 маленьких жителей белгородской области. За всеми контроль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава области подчеркнул, что все обращения от родителей внимательно рассматриваются совместно с руководителями регионов и находятся на особом контроле.
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Белгородская областьРоссияВологдаВячеслав ГладковОбщество
 
 
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