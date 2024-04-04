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Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты - РИА Новости, 04.04.2024
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05:08 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/desant-1937737590.html
Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты
Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты - РИА Новости, 04.04.2024
Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты
Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:08
2024-04-04T05:08
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в темное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что группа работала на расстоянии около 1 километра от противника осколочно-фугасными боеприпасами. "После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня со стороны противника экипаж боевой машины десанта немедленно меняет огневую позицию", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что основной задачей бронегруппы было не допустить ротацию противника на данном участке фронта.
https://ria.ru/20240312/desant-1932408598.html
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россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты

Тульские десантники уничтожили на Северском участке фронта группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в темное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что группа работала на расстоянии около 1 километра от противника осколочно-фугасными боеприпасами.
"После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня со стороны противника экипаж боевой машины десанта немедленно меняет огневую позицию", - пояснили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что основной задачей бронегруппы было не допустить ротацию противника на данном участке фронта.
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