https://ria.ru/20240404/desant-1937737590.html

Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты

Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты - РИА Новости, 04.04.2024

Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты

Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:08

2024-04-04T05:08

2024-04-04T05:08

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в темное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что группа работала на расстоянии около 1 километра от противника осколочно-фугасными боеприпасами. "После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня со стороны противника экипаж боевой машины десанта немедленно меняет огневую позицию", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что основной задачей бронегруппы было не допустить ротацию противника на данном участке фронта.

https://ria.ru/20240312/desant-1932408598.html

https://ria.ru/20240404/su-34-1937736856.html

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россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность