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Число дневных краж в Британии установило рекорд, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
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03:15 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/britaniya-1937733661.html
Число дневных краж в Британии установило рекорд, сообщили СМИ
Число дневных краж в Британии установило рекорд, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
Число дневных краж в Британии установило рекорд, сообщили СМИ
Количество дневных краж в Великобритании достигло рекордного уровня в 71%, сообщает издание Telegraph со ссылкой на данные ежегодного отчета Управления... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T03:15
2024-04-04T03:15
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Количество дневных краж в Великобритании достигло рекордного уровня в 71%, сообщает издание Telegraph со ссылкой на данные ежегодного отчета Управления национальной статистики (ONS). "Более семи из десяти краж у людей (71%), например, карманных краж, и почти половина краж велосипедов (46%) происходили утром или днем, по сравнению с предыдущими максимумами в 67% и 45% соответственно", - пишет издание. Издание пишет, что эксперты по преступности предположили, что такой всплеск можно объяснить снижением показателей обнаружения, что придало смелости ворам, а также резким сокращением работы местной полиции. Отмечается, что количество дневных краж со взломом снизилось до 32%. Тем не менее был установлен новый рекорд - 69% краж со взломом случились, когда хозяева находились дома.
https://ria.ru/20240404/britaniya-1937730124.html
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в мире, технологии, великобритания
В мире, Технологии, Великобритания
Число дневных краж в Британии установило рекорд, сообщили СМИ

Telegraph: число дневных краж в Британии достигло рекордного уровня в 71%

© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Лондона
Сотрудники полиции Лондона - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции Лондона . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Количество дневных краж в Великобритании достигло рекордного уровня в 71%, сообщает издание Telegraph со ссылкой на данные ежегодного отчета Управления национальной статистики (ONS).
«
"Более семи из десяти краж у людей (71%), например, карманных краж, и почти половина краж велосипедов (46%) происходили утром или днем, по сравнению с предыдущими максимумами в 67% и 45% соответственно", - пишет издание.
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Издание пишет, что эксперты по преступности предположили, что такой всплеск можно объяснить снижением показателей обнаружения, что придало смелости ворам, а также резким сокращением работы местной полиции.
Отмечается, что количество дневных краж со взломом снизилось до 32%. Тем не менее был установлен новый рекорд - 69% краж со взломом случились, когда хозяева находились дома.
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