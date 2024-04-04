https://ria.ru/20240404/britaniya-1937733661.html

Число дневных краж в Британии установило рекорд, сообщили СМИ

Число дневных краж в Британии установило рекорд, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

Число дневных краж в Британии установило рекорд, сообщили СМИ

Количество дневных краж в Великобритании достигло рекордного уровня в 71%, сообщает издание Telegraph со ссылкой на данные ежегодного отчета Управления... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T03:15

2024-04-04T03:15

2024-04-04T03:15

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Количество дневных краж в Великобритании достигло рекордного уровня в 71%, сообщает издание Telegraph со ссылкой на данные ежегодного отчета Управления национальной статистики (ONS). "Более семи из десяти краж у людей (71%), например, карманных краж, и почти половина краж велосипедов (46%) происходили утром или днем, по сравнению с предыдущими максимумами в 67% и 45% соответственно", - пишет издание. Издание пишет, что эксперты по преступности предположили, что такой всплеск можно объяснить снижением показателей обнаружения, что придало смелости ворам, а также резким сокращением работы местной полиции. Отмечается, что количество дневных краж со взломом снизилось до 32%. Тем не менее был установлен новый рекорд - 69% краж со взломом случились, когда хозяева находились дома.

https://ria.ru/20240404/britaniya-1937730124.html

https://ria.ru/20231205/krazha-1913889411.html

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