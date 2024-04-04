https://ria.ru/20240404/bpla-1937919711.html

Над Курском сбили еще три украинских БПЛА

Над Курском сбили еще три украинских БПЛА - РИА Новости, 04.04.2024

Над Курском сбили еще три украинских БПЛА

Ещё три украинских беспилотника сбито над Курском, есть попадание в жилой дом в СНТ, в двух частных домах начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:50

2024-04-04T21:50

2024-04-04T21:53

специальная военная операция на украине

курск

происшествия

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Ещё три украинских беспилотника сбито над Курском, есть попадание в жилой дом в СНТ, в двух частных домах начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937911924.html

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, происшествия, роман старовойт