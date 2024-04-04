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Над Курском сбили еще три украинских БПЛА - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 04.04.2024 (обновлено: 21:53 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/bpla-1937919711.html
Над Курском сбили еще три украинских БПЛА
Над Курском сбили еще три украинских БПЛА - РИА Новости, 04.04.2024
Над Курском сбили еще три украинских БПЛА
Ещё три украинских беспилотника сбито над Курском, есть попадание в жилой дом в СНТ, в двух частных домах начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:50
2024-04-04T21:53
специальная военная операция на украине
курск
происшествия
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Ещё три украинских беспилотника сбито над Курском, есть попадание в жилой дом в СНТ, в двух частных домах начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
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курск, происшествия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курск, Происшествия, Роман Старовойт
Над Курском сбили еще три украинских БПЛА

Над Курском сбили еще три украинских БПЛА, есть попадание в жилой дом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Ещё три украинских беспилотника сбито над Курском, есть попадание в жилой дом в СНТ, в двух частных домах начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«
"Сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурскПроисшествияРоман Старовойт
 
 
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