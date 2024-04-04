Выделение средств Киеву соответствует интересам США, заявил Блинкен
Блинкен: выделение средств Киеву на борьбу с Россией соответствует интересам США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что выделение средств Киеву на борьбу с Россией соответствует интересам США, призвав американский конгресс продвинуться с одобрением нового финансирования для Украины.
"Крайне важно, чтобы конгресс одобрил дополнительный бюджетный запрос, сделанный президентом (США Джо – ред.) Байденом, для новой помощи Украине. Это не только в интересах Украины, это глубоко в наших интересах (в интересах США – ред.)", - заявил Блинкен на полях встречи по случаю 75-летия НАТО в Брюсселе.
Блинкен также заявил, что приверженность стран НАТО поддержке Украины остается "твердой как скала". Глава госдепа добавил, что США сделают все возможное для помощи Киеву в противостоянии с РФ.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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