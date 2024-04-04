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Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек - РИА Новости, 04.04.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/biznes-seminary-1937708013.html
Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек
Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек - РИА Новости, 04.04.2024
Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек
Цикл бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов в столичную экономику, который прошел в Москве с 30 января по 2 апреля, очно посетили около 500... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:13
2024-04-04T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цикл бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов в столичную экономику, который прошел в Москве с 30 января по 2 апреля, очно посетили около 500 предпринимателей, а в режиме онлайн участниками семинаров стали более 300 тысяч человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Подобные мероприятия мы проводим ежегодно. Они остаются одним из эффективных каналов коммуникации между городом и инвесторами, а также дают возможность получить обратную связь от бизнеса. Участники могут не только узнать подробности по интересующей теме, но и прийти на семинар с конкретным запросом, получить консультацию специалистов", - привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Цикл организован в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта. В этом году прошло 10 семинаров, их темы касались, в частности, проведения коммуникаций к объектам, регистрации прав собственности и новых возможностей получения земельных участков от города. Также слушатели узнали о доступных мерах поддержки бизнеса.Овчинский добавил, что при возникновении дополнительных вопросов инвесторы и промышленники могут уточнить информацию на инвестиционном портале Москвы, а также подать заявку на получение льгот, компенсаций по кредитам, обратиться в центр поддержки промышленности и получить другую помощь."В 2023 году функционал портала значительно расширился. В итоге онлайн-сервисами портала воспользовались 197 тысяч раз, это на 18,5% больше, чем в 2022 году", – отметил он.В пресс-службе напомнили, что комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы и развитие производства, реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, для развития столичных промпредприятий разработан ряд инструментов поддержки, один из которых – программа льготного инвесткредитования. Ее реализацией занимается Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Программа показала высокую эффективность использования бюджетных средств: на один рубль оказанной поддержки приходится до 55 рублей частных инвестиций. Также город в рамках масштабных инвестиционных проектов предоставляет инвесторам землю за один рубль в год под строительство производств.В общей сложности предпринимателям доступно свыше 20 мер поддержки, при этом можно одновременно воспользоваться несколькими инструментами.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек

© Фото : Пресс-служба ДИППУчастниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек
Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цикл бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов в столичную экономику, который прошел в Москве с 30 января по 2 апреля, очно посетили около 500 предпринимателей, а в режиме онлайн участниками семинаров стали более 300 тысяч человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Подобные мероприятия мы проводим ежегодно. Они остаются одним из эффективных каналов коммуникации между городом и инвесторами, а также дают возможность получить обратную связь от бизнеса. Участники могут не только узнать подробности по интересующей теме, но и прийти на семинар с конкретным запросом, получить консультацию специалистов", - привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
© Фото : Пресс-служба ДИППУчастниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек
Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек
Цикл организован в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта. В этом году прошло 10 семинаров, их темы касались, в частности, проведения коммуникаций к объектам, регистрации прав собственности и новых возможностей получения земельных участков от города. Также слушатели узнали о доступных мерах поддержки бизнеса.
Овчинский добавил, что при возникновении дополнительных вопросов инвесторы и промышленники могут уточнить информацию на инвестиционном портале Москвы, а также подать заявку на получение льгот, компенсаций по кредитам, обратиться в центр поддержки промышленности и получить другую помощь.
"В 2023 году функционал портала значительно расширился. В итоге онлайн-сервисами портала воспользовались 197 тысяч раз, это на 18,5% больше, чем в 2022 году", – отметил он.
Столичные бизнесмены узнают о поддержке экспортно ориентированных компаний
Столичные бизнесмены узнают о поддержке экспортно ориентированных компаний
1 апреля, 10:13
В пресс-службе напомнили, что комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы и развитие производства, реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, для развития столичных промпредприятий разработан ряд инструментов поддержки, один из которых – программа льготного инвесткредитования. Ее реализацией занимается Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Программа показала высокую эффективность использования бюджетных средств: на один рубль оказанной поддержки приходится до 55 рублей частных инвестиций. Также город в рамках масштабных инвестиционных проектов предоставляет инвесторам землю за один рубль в год под строительство производств.
В общей сложности предпринимателям доступно свыше 20 мер поддержки, при этом можно одновременно воспользоваться несколькими инструментами.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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