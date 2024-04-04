https://ria.ru/20240404/biznes-seminary-1937708013.html

Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек

Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек - РИА Новости, 04.04.2024

Участниками цикла бизнес-семинаров в Москве стали более 300 тысяч человек

Цикл бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов в столичную экономику, который прошел в Москве с 30 января по 2 апреля, очно посетили около 500... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:13

2024-04-04T09:13

2024-04-04T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937707430_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b81d8e522c9a40d6b5689290e15e862c.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цикл бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов в столичную экономику, который прошел в Москве с 30 января по 2 апреля, очно посетили около 500 предпринимателей, а в режиме онлайн участниками семинаров стали более 300 тысяч человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Подобные мероприятия мы проводим ежегодно. Они остаются одним из эффективных каналов коммуникации между городом и инвесторами, а также дают возможность получить обратную связь от бизнеса. Участники могут не только узнать подробности по интересующей теме, но и прийти на семинар с конкретным запросом, получить консультацию специалистов", - привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Цикл организован в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта. В этом году прошло 10 семинаров, их темы касались, в частности, проведения коммуникаций к объектам, регистрации прав собственности и новых возможностей получения земельных участков от города. Также слушатели узнали о доступных мерах поддержки бизнеса.Овчинский добавил, что при возникновении дополнительных вопросов инвесторы и промышленники могут уточнить информацию на инвестиционном портале Москвы, а также подать заявку на получение льгот, компенсаций по кредитам, обратиться в центр поддержки промышленности и получить другую помощь."В 2023 году функционал портала значительно расширился. В итоге онлайн-сервисами портала воспользовались 197 тысяч раз, это на 18,5% больше, чем в 2022 году", – отметил он.В пресс-службе напомнили, что комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы и развитие производства, реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, для развития столичных промпредприятий разработан ряд инструментов поддержки, один из которых – программа льготного инвесткредитования. Ее реализацией занимается Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Программа показала высокую эффективность использования бюджетных средств: на один рубль оказанной поддержки приходится до 55 рублей частных инвестиций. Также город в рамках масштабных инвестиционных проектов предоставляет инвесторам землю за один рубль в год под строительство производств.В общей сложности предпринимателям доступно свыше 20 мер поддержки, при этом можно одновременно воспользоваться несколькими инструментами.

https://ria.ru/20240401/seminar-1936987447.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва