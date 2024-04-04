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Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи - РИА Новости, 04.04.2024
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20:19 04.04.2024
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Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи
Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи - РИА Новости, 04.04.2024
Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи
Уровень безработицы среди молодежи за три года уменьшился более чем в полтора раза - до 5,1%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:19
2024-04-04T20:19
общество
россия
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уровень безработицы среди молодежи за три года уменьшился более чем в полтора раза - до 5,1%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "За последние три года уровень молодежной безработицы снизился более чем в 1,5 раза - до уровня 5,1%, - сказал Котяков на совещании президента с правительством в четверг. По его словам, улучшилась ситуация с трудоустройством в самой сложной возрастной группе - среди соискателей до 24 лет. Наблюдается снижение безработицы более чем на треть. Кроме того, Котяков отметил, что в этом году в новых регионах России будут приняты комплексы мер в рамках программы содействия молодежной занятости. Программа реализуется с 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина, такие комплексы уже приняты в 85 субъектах страны.
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общество, россия, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи

Котяков: уровень безработицы среди молодежи за 3 года снизился в полтора раза

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уровень безработицы среди молодежи за три года уменьшился более чем в полтора раза - до 5,1%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
«
"За последние три года уровень молодежной безработицы снизился более чем в 1,5 раза - до уровня 5,1%, - сказал Котяков на совещании президента с правительством в четверг.
По его словам, улучшилась ситуация с трудоустройством в самой сложной возрастной группе - среди соискателей до 24 лет. Наблюдается снижение безработицы более чем на треть.
Кроме того, Котяков отметил, что в этом году в новых регионах России будут приняты комплексы мер в рамках программы содействия молодежной занятости. Программа реализуется с 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина, такие комплексы уже приняты в 85 субъектах страны.
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ОбществоРоссияАнтон КотяковВладимир Путин
 
 
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