Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи
Котяков: уровень безработицы среди молодежи за 3 года снизился в полтора раза
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уровень безработицы среди молодежи за три года уменьшился более чем в полтора раза - до 5,1%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
«
"За последние три года уровень молодежной безработицы снизился более чем в 1,5 раза - до уровня 5,1%, - сказал Котяков на совещании президента с правительством в четверг.
По его словам, улучшилась ситуация с трудоустройством в самой сложной возрастной группе - среди соискателей до 24 лет. Наблюдается снижение безработицы более чем на треть.
Кроме того, Котяков отметил, что в этом году в новых регионах России будут приняты комплексы мер в рамках программы содействия молодежной занятости. Программа реализуется с 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина, такие комплексы уже приняты в 85 субъектах страны.
Путин заявил о рекордно низкой безработице
21 сентября 2023, 20:04