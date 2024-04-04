https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937909714.html

Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи

Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи - РИА Новости, 04.04.2024

Котяков заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи

Уровень безработицы среди молодежи за три года уменьшился более чем в полтора раза - до 5,1%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:19

2024-04-04T20:19

2024-04-04T20:19

общество

россия

антон котяков

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уровень безработицы среди молодежи за три года уменьшился более чем в полтора раза - до 5,1%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "За последние три года уровень молодежной безработицы снизился более чем в 1,5 раза - до уровня 5,1%, - сказал Котяков на совещании президента с правительством в четверг. По его словам, улучшилась ситуация с трудоустройством в самой сложной возрастной группе - среди соискателей до 24 лет. Наблюдается снижение безработицы более чем на треть. Кроме того, Котяков отметил, что в этом году в новых регионах России будут приняты комплексы мер в рамках программы содействия молодежной занятости. Программа реализуется с 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина, такие комплексы уже приняты в 85 субъектах страны.

https://ria.ru/20230921/bezrabotitsa-1897879622.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, антон котяков, владимир путин