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Голикова заявила о снижении уровня безработицы среди молодежи - РИА Новости, 04.04.2024
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18:55 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937894622.html
Голикова заявила о снижении уровня безработицы среди молодежи
Голикова заявила о снижении уровня безработицы среди молодежи - РИА Новости, 04.04.2024
Голикова заявила о снижении уровня безработицы среди молодежи
Уровень безработицы среди молодежи составил 5,1% в 2023 году против 6,8% в 2019 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:55
2024-04-04T18:55
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
международная организация труда
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уровень безработицы среди молодежи составил 5,1% в 2023 году против 6,8% в 2019 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством. "Мы видим положительную тенденцию к снижению молодежной безработицы. Ее уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году", - сказала она. Вице-премьер добавила, что, по данным за февраль 2024 года, общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 2,8%, в то время как молодежной - 5,1%. Для решения этой проблемы начата реализация ряда мероприятий в тех регионах, где уровень молодежной безработицы высок.
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, международная организация труда
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Международная организация труда
Голикова заявила о снижении уровня безработицы среди молодежи

Голикова: доля безработной молодежи сократилась с 6,8% в 2019 г до 5,1% в 2023 г

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Посетительница ярмарки вакансий в Казани - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Посетительница ярмарки вакансий в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уровень безработицы среди молодежи составил 5,1% в 2023 году против 6,8% в 2019 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.
"Мы видим положительную тенденцию к снижению молодежной безработицы. Ее уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году", - сказала она.
Вице-премьер добавила, что, по данным за февраль 2024 года, общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 2,8%, в то время как молодежной - 5,1%. Для решения этой проблемы начата реализация ряда мероприятий в тех регионах, где уровень молодежной безработицы высок.
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинМеждународная организация труда
 
 
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