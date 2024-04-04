https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937894622.html

Голикова заявила о снижении уровня безработицы среди молодежи

Голикова заявила о снижении уровня безработицы среди молодежи - РИА Новости, 04.04.2024

Голикова заявила о снижении уровня безработицы среди молодежи

Уровень безработицы среди молодежи составил 5,1% в 2023 году против 6,8% в 2019 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:55

2024-04-04T18:55

2024-04-04T18:55

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

международная организация труда

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уровень безработицы среди молодежи составил 5,1% в 2023 году против 6,8% в 2019 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством. "Мы видим положительную тенденцию к снижению молодежной безработицы. Ее уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году", - сказала она. Вице-премьер добавила, что, по данным за февраль 2024 года, общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 2,8%, в то время как молодежной - 5,1%. Для решения этой проблемы начата реализация ряда мероприятий в тех регионах, где уровень молодежной безработицы высок.

https://ria.ru/20230921/bezrabotitsa-1897879622.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, международная организация труда