https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html

В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ

В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ - РИА Новости, 04.04.2024

В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ

Начальники генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ в четверг утром возложили цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:03

2024-04-04T11:03

2024-04-04T11:03

россия

московская область (подмосковье)

снг

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безопасность

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Начальники генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ в четверг утром возложили цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает Минобороны РФ. "Военачальники почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Возложение состоялось перед заседанием Комитета начальников штабов вооружённых сил государств - участников СНГ, которое пройдет сегодня в российской столице", - сказано в сообщении. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почётный караул у могилы Неизвестного Солдата - "Пост 1" - был установлен в 1997 году.

https://ria.ru/20240223/putin-1929133197.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), снг, москва, безопасность