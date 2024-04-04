https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html
В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ
В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ - РИА Новости, 04.04.2024
В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ
Начальники генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ в четверг утром возложили цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:03
2024-04-04T11:03
2024-04-04T11:03
россия
московская область (подмосковье)
снг
москва
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30ef071b72df1b4f4b6c83ebd3ff58d8.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Начальники генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ в четверг утром возложили цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает Минобороны РФ. "Военачальники почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Возложение состоялось перед заседанием Комитета начальников штабов вооружённых сил государств - участников СНГ, которое пройдет сегодня в российской столице", - сказано в сообщении. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почётный караул у могилы Неизвестного Солдата - "Пост 1" - был установлен в 1997 году.
https://ria.ru/20240223/putin-1929133197.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f110a07d42597aa6295f31ecc77fed45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), снг, москва, безопасность
Россия, Московская область (Подмосковье), СНГ, Москва, Безопасность
В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ
Начальники штабов СНГ возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата