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В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ - РИА Новости, 04.04.2024
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11:03 04.04.2024
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В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ
В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ - РИА Новости, 04.04.2024
В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ
Начальники генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ в четверг утром возложили цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:03
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россия
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снг
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безопасность
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Начальники генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ в четверг утром возложили цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает Минобороны РФ. "Военачальники почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Возложение состоялось перед заседанием Комитета начальников штабов вооружённых сил государств - участников СНГ, которое пройдет сегодня в российской столице", - сказано в сообщении. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почётный караул у могилы Неизвестного Солдата - "Пост 1" - был установлен в 1997 году.
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россия, московская область (подмосковье), снг, москва, безопасность
Россия, Московская область (Подмосковье), СНГ, Москва, Безопасность
В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ

Начальники штабов СНГ возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Начальники генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ в четверг утром возложили цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает Минобороны РФ.
"Военачальники почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Возложение состоялось перед заседанием Комитета начальников штабов вооружённых сил государств - участников СНГ, которое пройдет сегодня в российской столице", - сказано в сообщении.
Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почётный караул у могилы Неизвестного Солдата - "Пост 1" - был установлен в 1997 году.
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
23 февраля, 12:12
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)СНГМоскваБезопасность
 
 
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