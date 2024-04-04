https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937923445.html

Над Курской областью уничтожили еще семь украинских дронов

Над Курской областью уничтожили еще семь украинских дронов - РИА Новости, 04.04.2024

Над Курской областью уничтожили еще семь украинских дронов

Российские средства ПВО около 22:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников над Курской областью, ещё один был перехвачен, сообщил Минобороны РФ в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T22:39

2024-04-04T22:39

2024-04-04T22:43

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e25dfc1659aca9b76f0a6706a3b33f2.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 22:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников над Курской областью, ещё один был перехвачен, сообщил Минобороны РФ в телеграм-канале."Четвёртого апреля 2024 года около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области.", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщили о двух уничтоженных дронах ВСУ над регионом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)