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Над Курской областью уничтожили еще семь украинских дронов - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 04.04.2024 (обновлено: 22:43 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937923445.html
Над Курской областью уничтожили еще семь украинских дронов
Над Курской областью уничтожили еще семь украинских дронов - РИА Новости, 04.04.2024
Над Курской областью уничтожили еще семь украинских дронов
Российские средства ПВО около 22:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников над Курской областью, ещё один был перехвачен, сообщил Минобороны РФ в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:39
2024-04-04T22:43
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 22:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников над Курской областью, ещё один был перехвачен, сообщил Минобороны РФ в телеграм-канале."Четвёртого апреля 2024 года около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области.", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщили о двух уничтоженных дронах ВСУ над регионом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили еще семь украинских дронов

Минобороны: над Курской областью ПВО сбили семь дронов ВСУ и один перехватили

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 22:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников над Курской областью, ещё один был перехвачен, сообщил Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"Четвёртого апреля 2024 года около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области.", - говорится в сообщении.
Ранее в министерстве сообщили о двух уничтоженных дронах ВСУ над регионом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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