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Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область не менее десяти раз за сутки - РИА Новости, 04.04.2024
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14:02 04.04.2024 (обновлено: 16:42 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937859351.html
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область не менее десяти раз за сутки
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область не менее десяти раз за сутки - РИА Новости, 04.04.2024
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область не менее десяти раз за сутки
Не менее 10 раз украинская армия за прошедшие сутки атаковала территорию Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:02
2024-04-04T16:42
происшествия
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Не менее 10 раз украинская армия за прошедшие сутки атаковала территорию Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, по семи районам региона в среду было выпущено 17 снарядов. Также были атаки 10 дронами, в том числе сброс взрывного устройства с беспилотника. Как подчеркнул Гладков, обстрелы Грайворонского округа продолжаются. За прошедшие сутки пострадавших мирных жителей нет. Повреждения были выявлены в 21 частном домовладении, инфраструктурном объекте и 5 автомобилях. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено четыре артиллерийских снаряда, также противник атаковал с помощью FPV-дрона. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.Как отметил глава региона, в Валуйском округе село Старый Хутор атаковано с помощью дрона-камикадзе. В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, в селах Глотово и Козинка. Гладков добавил, что в Губкинском округе обнаружен упавший дрон, в Корочанском районе рядом с хутором Никольский обнаружен поврежденный беспилотник самолетного типа. Организована охрана территории. В ближайшее время на место прибудут взрывотехники, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 11 минометных снарядов... В селе Теребрено дроном-камикаде атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Никто не пострадал. Поврежден один легковой автомобиль. По хутору Панков выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Протопоповка системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область не менее десяти раз за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область с дронов не менее 10 раз за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Не менее 10 раз украинская армия за прошедшие сутки атаковала территорию Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, по семи районам региона в среду было выпущено 17 снарядов. Также были атаки 10 дронами, в том числе сброс взрывного устройства с беспилотника. Как подчеркнул Гладков, обстрелы Грайворонского округа продолжаются. За прошедшие сутки пострадавших мирных жителей нет. Повреждения были выявлены в 21 частном домовладении, инфраструктурном объекте и 5 автомобилях.
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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено четыре артиллерийских снаряда, также противник атаковал с помощью FPV-дрона. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.
Как отметил глава региона, в Валуйском округе село Старый Хутор атаковано с помощью дрона-камикадзе. В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, в селах Глотово и Козинка.
Гладков добавил, что в Губкинском округе обнаружен упавший дрон, в Корочанском районе рядом с хутором Никольский обнаружен поврежденный беспилотник самолетного типа. Организована охрана территории. В ближайшее время на место прибудут взрывотехники, уточнил губернатор.
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"В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 11 минометных снарядов... В селе Теребрено дроном-камикаде атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Никто не пострадал. Поврежден один легковой автомобиль. По хутору Панков выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Протопоповка системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав Гладков
 
 
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