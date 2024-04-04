https://ria.ru/20240404/bespilotniki-1937859351.html

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область не менее десяти раз за сутки

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область не менее десяти раз за сутки - РИА Новости, 04.04.2024

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область не менее десяти раз за сутки

Не менее 10 раз украинская армия за прошедшие сутки атаковала территорию Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:02

2024-04-04T14:02

2024-04-04T16:42

происшествия

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Не менее 10 раз украинская армия за прошедшие сутки атаковала территорию Белгородской области с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, по семи районам региона в среду было выпущено 17 снарядов. Также были атаки 10 дронами, в том числе сброс взрывного устройства с беспилотника. Как подчеркнул Гладков, обстрелы Грайворонского округа продолжаются. За прошедшие сутки пострадавших мирных жителей нет. Повреждения были выявлены в 21 частном домовладении, инфраструктурном объекте и 5 автомобилях. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено четыре артиллерийских снаряда, также противник атаковал с помощью FPV-дрона. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.Как отметил глава региона, в Валуйском округе село Старый Хутор атаковано с помощью дрона-камикадзе. В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, в селах Глотово и Козинка. Гладков добавил, что в Губкинском округе обнаружен упавший дрон, в Корочанском районе рядом с хутором Никольский обнаружен поврежденный беспилотник самолетного типа. Организована охрана территории. В ближайшее время на место прибудут взрывотехники, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 11 минометных снарядов... В селе Теребрено дроном-камикаде атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Никто не пострадал. Поврежден один легковой автомобиль. По хутору Панков выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Протопоповка системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

белгородский район

грайворон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков