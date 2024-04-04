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CNN через суд потребовал запись отчета о проблемах Байдена - РИА Новости, 04.04.2024
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20:30 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/bayden-1937910969.html
CNN через суд потребовал запись отчета о проблемах Байдена
CNN через суд потребовал запись отчета о проблемах Байдена - РИА Новости, 04.04.2024
CNN через суд потребовал запись отчета о проблемах Байдена
Телеканал CNN через суд добивается у американского минюста доступа к аудиозаписям бесед команды спецпрокурора Роберта Хёра, расследовавшей ненадлежащее хранение РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:30
2024-04-04T20:30
в мире
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колумбия
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Телеканал CNN через суд добивается у американского минюста доступа к аудиозаписям бесед команды спецпрокурора Роберта Хёра, расследовавшей ненадлежащее хранение президентом Штатов Джо Байденом секретных документов, и американского лидера, следует из судебного документа и сообщения самого СМИ. "Описание Байдена, данное Хёром, привлекло внимание как общественности, так и Белого дома... Но не имея доступа к каким-либо записям интервью, пресса и общественность изначально не могли составить свои собственные выводы о характеристике Хёра Байдена", – говорится в документе, поданном в окружной суд СЩА округа Колумбия. "Стенограммы, однако, не могут заменить записи", – добавляется там же. CNN отмечает, что другие медиа также могут присоединиться к иску. Ранее была обнародована расшифровка опроса Байдена командой спецпрокурора, выявившая некоторые нестыковки в позиции президента. В частности, Байден попенял спецпрокурору на заявление о том, что американский лидер не мог припомнить дату смерти своего сына. Глава США сказал, что спецпрокурору не стоило поднимать эту тему, но из расшифровки стало ясно, что Байден первый заговорил об этом. В начале февраля Хёр по итогам завершенного расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что американский лидер "умышленно хранил" секретные документы. В своих выводах Хёр также констатировал, что "память Байдена была серьезно ограничена", а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью". В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хёр дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными. Президент США также отверг претензии к состоянию своего ума. Спецпрокурор позже заявил, что не хотел унизить Байдена, а его оценка не была политической.
https://ria.ru/20240322/otchet-1935024410.html
https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html
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в мире, сша, колумбия, джо байден, пасха
В мире, США, Колумбия, Джо Байден, Пасха
CNN через суд потребовал запись отчета о проблемах Байдена

CNN через суд требует запись опроса Байдена, подтверждающего проблемы с памятью

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Телеканал CNN через суд добивается у американского минюста доступа к аудиозаписям бесед команды спецпрокурора Роберта Хёра, расследовавшей ненадлежащее хранение президентом Штатов Джо Байденом секретных документов, и американского лидера, следует из судебного документа и сообщения самого СМИ.
"Описание Байдена, данное Хёром, привлекло внимание как общественности, так и Белого дома... Но не имея доступа к каким-либо записям интервью, пресса и общественность изначально не могли составить свои собственные выводы о характеристике Хёра Байдена", – говорится в документе, поданном в окружной суд СЩА округа Колумбия.
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"Стенограммы, однако, не могут заменить записи", – добавляется там же.
CNN отмечает, что другие медиа также могут присоединиться к иску.
Ранее была обнародована расшифровка опроса Байдена командой спецпрокурора, выявившая некоторые нестыковки в позиции президента. В частности, Байден попенял спецпрокурору на заявление о том, что американский лидер не мог припомнить дату смерти своего сына. Глава США сказал, что спецпрокурору не стоило поднимать эту тему, но из расшифровки стало ясно, что Байден первый заговорил об этом.
В начале февраля Хёр по итогам завершенного расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что американский лидер "умышленно хранил" секретные документы. В своих выводах Хёр также констатировал, что "память Байдена была серьезно ограничена", а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью".
В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хёр дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными. Президент США также отверг претензии к состоянию своего ума. Спецпрокурор позже заявил, что не хотел унизить Байдена, а его оценка не была политической.
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