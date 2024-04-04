https://ria.ru/20240404/bayden-1937910969.html

CNN через суд потребовал запись отчета о проблемах Байдена

CNN через суд потребовал запись отчета о проблемах Байдена - РИА Новости, 04.04.2024

CNN через суд потребовал запись отчета о проблемах Байдена

Телеканал CNN через суд добивается у американского минюста доступа к аудиозаписям бесед команды спецпрокурора Роберта Хёра, расследовавшей ненадлежащее хранение РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:30

2024-04-04T20:30

2024-04-04T20:30

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Телеканал CNN через суд добивается у американского минюста доступа к аудиозаписям бесед команды спецпрокурора Роберта Хёра, расследовавшей ненадлежащее хранение президентом Штатов Джо Байденом секретных документов, и американского лидера, следует из судебного документа и сообщения самого СМИ. "Описание Байдена, данное Хёром, привлекло внимание как общественности, так и Белого дома... Но не имея доступа к каким-либо записям интервью, пресса и общественность изначально не могли составить свои собственные выводы о характеристике Хёра Байдена", – говорится в документе, поданном в окружной суд СЩА округа Колумбия. "Стенограммы, однако, не могут заменить записи", – добавляется там же. CNN отмечает, что другие медиа также могут присоединиться к иску. Ранее была обнародована расшифровка опроса Байдена командой спецпрокурора, выявившая некоторые нестыковки в позиции президента. В частности, Байден попенял спецпрокурору на заявление о том, что американский лидер не мог припомнить дату смерти своего сына. Глава США сказал, что спецпрокурору не стоило поднимать эту тему, но из расшифровки стало ясно, что Байден первый заговорил об этом. В начале февраля Хёр по итогам завершенного расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что американский лидер "умышленно хранил" секретные документы. В своих выводах Хёр также констатировал, что "память Байдена была серьезно ограничена", а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью". В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хёр дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными. Президент США также отверг претензии к состоянию своего ума. Спецпрокурор позже заявил, что не хотел унизить Байдена, а его оценка не была политической.

https://ria.ru/20240322/otchet-1935024410.html

https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, колумбия, джо байден, пасха