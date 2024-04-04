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Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз - РИА Новости, 04.04.2024
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16:10 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/barselona-1937851657.html
Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз
Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз - РИА Новости, 04.04.2024
Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз
Круизный лайнер, стоявший в порту Барселоны с утра вторника, отплыл в этот четверг в Италию после того, как с борта были сняты 69 боливийцев с поддельными... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:10
2024-04-04T16:10
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МАДРИД, 4 апр - РИА Новости. Круизный лайнер, стоявший в порту Барселоны с утра вторника, отплыл в этот четверг в Италию после того, как с борта были сняты 69 боливийцев с поддельными визами, сообщает в четверг новостное агентство Europa Press. По информации издания, группа боливийцев сошла на берег и должна "следовать иммиграционному процессу, установленному законом". Снятых с борта пассажиров разместили в транзитной зоне, где для них была организована зона медицинской помощи, а также предоставлено питание. Сообщается, что иммиграционные формальности будут выполнены "в срочном порядке", чтобы пассажиры, среди которых есть 14 несовершеннолетних, как можно скорее получили ответ от властей как Испании, так и Боливии. Ожидается, что лайнер, на борту которого находились около 1,5 тысячи пассажиров, прибудет в Италию 8 апреля.
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в мире, италия, барселона (город), испания
В мире, Италия, Барселона (город), Испания
Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз

Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса 69 боливийцев без виз

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкБарселона
Барселона - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МАДРИД, 4 апр - РИА Новости. Круизный лайнер, стоявший в порту Барселоны с утра вторника, отплыл в этот четверг в Италию после того, как с борта были сняты 69 боливийцев с поддельными визами, сообщает в четверг новостное агентство Europa Press.
По информации издания, группа боливийцев сошла на берег и должна "следовать иммиграционному процессу, установленному законом". Снятых с борта пассажиров разместили в транзитной зоне, где для них была организована зона медицинской помощи, а также предоставлено питание.
Сообщается, что иммиграционные формальности будут выполнены "в срочном порядке", чтобы пассажиры, среди которых есть 14 несовершеннолетних, как можно скорее получили ответ от властей как Испании, так и Боливии.
Ожидается, что лайнер, на борту которого находились около 1,5 тысячи пассажиров, прибудет в Италию 8 апреля.
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