https://ria.ru/20240404/barselona-1937851657.html

Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз

Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз - РИА Новости, 04.04.2024

Лайнер, застрявший в Барселоне, снял с рейса пассажиров без виз

Круизный лайнер, стоявший в порту Барселоны с утра вторника, отплыл в этот четверг в Италию после того, как с борта были сняты 69 боливийцев с поддельными... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:10

2024-04-04T16:10

2024-04-04T16:10

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италия

барселона (город)

испания

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МАДРИД, 4 апр - РИА Новости. Круизный лайнер, стоявший в порту Барселоны с утра вторника, отплыл в этот четверг в Италию после того, как с борта были сняты 69 боливийцев с поддельными визами, сообщает в четверг новостное агентство Europa Press. По информации издания, группа боливийцев сошла на берег и должна "следовать иммиграционному процессу, установленному законом". Снятых с борта пассажиров разместили в транзитной зоне, где для них была организована зона медицинской помощи, а также предоставлено питание. Сообщается, что иммиграционные формальности будут выполнены "в срочном порядке", чтобы пассажиры, среди которых есть 14 несовершеннолетних, как можно скорее получили ответ от властей как Испании, так и Боливии. Ожидается, что лайнер, на борту которого находились около 1,5 тысячи пассажиров, прибудет в Италию 8 апреля.

https://ria.ru/20240402/viza-1937350168.html

италия

барселона (город)

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, барселона (город), испания