https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937755495.html

Австралийский депутат заявил об угрозах со стороны украинского сообщества

Австралийский депутат заявил об угрозах со стороны украинского сообщества - РИА Новости, 04.04.2024

Австралийский депутат заявил об угрозах со стороны украинского сообщества

Украинское сообщество в Австралии вмешивается в дела страны, пытаясь сместить с политических должностей политиков, позитивно высказывающихся о России, заявил... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:42

2024-04-04T09:42

2024-04-04T11:07

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинское сообщество в Австралии вмешивается в дела страны, пытаясь сместить с политических должностей политиков, позитивно высказывающихся о России, заявил РИА Новости депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей, в марте выступивший независимым наблюдателем на президентских выборах в РФ. Ранее Макрей был приглашен в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах РФ, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. Однако по приезде на родину Макрей столкнулся с волной критики за положительную оценку выборов в России. Во вторник сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. "Конечно, многие ведущие политики Австралии, а также несколько украинских лоббистских групп по всей Австралии призывали меня либо уйти в отставку, либо подвергнуться дисциплинарному взысканию. Они также призвали жителей моего сообщества сделать все возможное, чтобы попытаться отстранить меня от выборной должности. Только сегодня в программе "Национальные новости" я услышал, что сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романив заявил, что группа запускает петицию, призывающую уволить меня с государственной службы после моего комментария. Все это так забавно. Представляете, что будет, если Россия попытается так же упорно вмешиваться в дела австралийского правительства - местного, на уровне штата или федерального? Иногда мне кажется, что я живу в фантастическом мультфильме", - отметил Макрей. Политик добавил, что до сегодняшнего дня "никогда не слышал" об Австралийской федерации украинских организаций, однако допускает, что власти Австралии действительно могут "поддаться" на давление со стороны недовольной группы. "Опять же, будет интересно наблюдать за следующей неделей дискуссий между местным правительством здесь, в Порт-Хедланде с правительством штата и федеральными властями. Пока что местное правительство, похоже, остается на моей стороне. Может быть, это безумие исчезнет, а может быть, наберет обороты. Только время покажет", - подытожил депутат. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ. В МИД России 22 марта вызвали временного поверенного в делах Австралии Джереми Гатри, ему заявили протест в связи с публикацией в Telegram по поводу прошедших выборов российского президента. Сообщение австралийского посольства МИД расценил как "ставящее под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащее заведомо ложную информацию о голосовании". Москва потребовала удалить публикацию и принять меры, "чтобы подобные инциденты больше не повторялись".

https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937744268.html

https://ria.ru/20240321/avstraliya-1934586867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, австралия, москва, владимир путин, в мире