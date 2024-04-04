https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937744268.html

Австралийский депутат объяснил, зачем власти раскритиковали выборы в России

Австралийский депутат объяснил, зачем власти раскритиковали выборы в России - РИА Новости, 04.04.2024

Австралийский депутат объяснил, зачем власти раскритиковали выборы в России

Австралия раскритиковала президентские выборы в России, руководствуясь диктуемой США и союзниками "удобной ложью", заявил РИА Новости депутат австралийского... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T07:40

2024-04-04T07:40

2024-04-04T07:40

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Австралия раскритиковала президентские выборы в России, руководствуясь диктуемой США и союзниками "удобной ложью", заявил РИА Новости депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, выступивший независимым наблюдателем на президентских выборах в России. Макрей публично охарактеризовал президентские выборы как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. После возвращения на родину он столкнулся с волной критики за положительную оценку выборов. Австралийский политик отметил, что считает "вопросом на миллион долларов" то, почему Запад отказывается признавать любые отзывы о выборах в РФ, кроме негативных, даже если оценка исходит от независимых международных наблюдателей. "Мне действительно кажется, что здесь, в Австралии, СМИ предпочитают жить с удобной ложью, а не рассматривать или даже выслушивать неудобную правду. Какие внешние силы сидят на плечах Австралии и диктуют нашему правительству и СМИ свои версии? Думаю, мы все можем догадаться… Как всегда бывает с нашими разочаровывающими лидерами в Австралии, они, похоже, основывают свою позицию на том, что им велят делать и говорить, руководствуясь диктуемой из-за рубежа внешней политикой США и Великобритании", - отметил Макрей. По его словам, Австралия "явно не является независимым государством", так как пытается заставить замолчать всех, кто высказывает неудобную властям точку зрения, несмотря на заверения правительства о демократии и открытости. "Мы больше не являемся страной свободы воли, свободы слова и множества мнений. Скорее, мы превратились в страну, где учитывается только мнение правительства, а всех тех, кто выступает против этого мнения, нужно любой ценой заставить замолчать, подавить или закрыть им рот. Это печальное положение дел, если говорить откровенно", - подытожил собеседник агентства. Ранее сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. Администрация города подтвердила СМИ, что Макрей приехал в Россию в личном порядке, и отказалась комментировать персональную деятельность избранных депутатов. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ. В МИД России 22 марта вызвали временного поверенного в делах Австралии Джереми Гатри, ему заявили протест в связи с публикацией в Telegram по поводу прошедших выборов российского президента. Сообщение австралийского посольства МИД расценил как "ставящее под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащее заведомо ложную информацию о голосовании". Москва потребовала удалить публикацию и принять меры, "чтобы подобные инциденты больше не повторялись".

https://ria.ru/20240316/avstraliya-1933471165.html

https://ria.ru/20240326/putin-1935785280.html

https://ria.ru/20240324/ssha-1935399994.html

https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937735201.html

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в мире, австралия, россия, сша, владимир путин, telegram