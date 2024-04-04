https://ria.ru/20240404/avdeevskoe-1937819184.html
ВС России продвинулись на Авдеевском направлении
ВС России продвинулись на Авдеевском направлении - РИА Новости, 04.04.2024
ВС России продвинулись на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и авдеевском направлениях около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:23
2024-04-04T14:23
2024-04-04T14:32
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и авдеевском направлениях около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-ймеханизированной, 3-й штурмовой и 25-йвоздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое ДНР. Также в районе населенного пункта Первомайское ДНР отражена контратака штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ."Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937811522.html
https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России продвинулись на Авдеевском направлении
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на Купянском и Авдеевском направлениях
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и авдеевском направлениях около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ
составили до 125 военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-ймеханизированной, 3-й штурмовой и 25-йвоздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое ДНР
. Также в районе населенного пункта Первомайское ДНР отражена контратака штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - отметили в министерстве.