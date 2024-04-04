https://ria.ru/20240404/avdeevskoe-1937819184.html

ВС России продвинулись на Авдеевском направлении

ВС России продвинулись на Авдеевском направлении - РИА Новости, 04.04.2024

ВС России продвинулись на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и авдеевском направлениях около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:23

2024-04-04T14:23

2024-04-04T14:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и авдеевском направлениях около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-ймеханизированной, 3-й штурмовой и 25-йвоздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое ДНР. Также в районе населенного пункта Первомайское ДНР отражена контратака штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ."Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937811522.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность