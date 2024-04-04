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В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 04.04.2024 (обновлено: 16:54 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ataka-1937857608.html
В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады
В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады - РИА Новости, 04.04.2024
В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады
Двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в Новой Каховке Херсонской области погибли, еще один тяжело ранен из-за атаки дронов,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:33
2024-04-04T16:54
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
украина
херсонская область
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в Новой Каховке Херсонской области погибли, еще один тяжело ранен из-за атаки дронов, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в Telegram–канале."Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов", - написал Алексеенко.Один из монтеров погиб на месте, двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд, сообщил он подробности. При этом прибывшая им на помощь "скорая" сама попала под удар дронов, чудом медики не пострадали - тоже добрались до подъезда, помогли занести раненых в подвал. Пока украинские дроны не давали доставить раненых в больницу, скончался еще один молодой монтер, сообщил Алексеенко. Выжил только их бригадир - он в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти человеку жизнь, сообщил он.Новая Каховка постоянно подвергается обстрелам и ударам дронов со стороны украинских войск. В четверг глава расположенного рядом города Каховка Павел Филипчук сообщил, что в городе дрон атаковал вышку сотовой связи, кадры разместил у себя в Telegram-канале. Ранее Филипчук неоднократно сообщал, что украинские дроны и обстрелы направлены на разрушение инфраструктуры города – ударам подвергаются подстанции, линии связи, электропередачи, газовые станции и газопроводы. Он отметил, что городу необходима система РЭБ для борьбы с ними.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, украина, херсонская область , андрей алексеенко
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Украина, Херсонская область , Андрей Алексеенко
В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады

Алексеенко: в Новой Каховке при атаке дрона два ремонтника погибли, один ранен

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в Новой Каховке Херсонской области погибли, еще один тяжело ранен из-за атаки дронов, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в Telegram–канале.
«
"Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов", - написал Алексеенко.
Один из монтеров погиб на месте, двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд, сообщил он подробности. При этом прибывшая им на помощь "скорая" сама попала под удар дронов, чудом медики не пострадали - тоже добрались до подъезда, помогли занести раненых в подвал. Пока украинские дроны не давали доставить раненых в больницу, скончался еще один молодой монтер, сообщил Алексеенко. Выжил только их бригадир - он в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти человеку жизнь, сообщил он.
Новая Каховка постоянно подвергается обстрелам и ударам дронов со стороны украинских войск. В четверг глава расположенного рядом города Каховка Павел Филипчук сообщил, что в городе дрон атаковал вышку сотовой связи, кадры разместил у себя в Telegram-канале. Ранее Филипчук неоднократно сообщал, что украинские дроны и обстрелы направлены на разрушение инфраструктуры города – ударам подвергаются подстанции, линии связи, электропередачи, газовые станции и газопроводы. Он отметил, что городу необходима система РЭБ для борьбы с ними.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныУкраинаХерсонская областьАндрей Алексеенко
 
 
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