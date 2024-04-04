https://ria.ru/20240404/ataka-1937857608.html

В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады

В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады - РИА Новости, 04.04.2024

В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады

Двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в Новой Каховке Херсонской области погибли, еще один тяжело ранен из-за атаки дронов,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:33

2024-04-04T16:33

2024-04-04T16:54

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

украина

херсонская область

андрей алексеенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в Новой Каховке Херсонской области погибли, еще один тяжело ранен из-за атаки дронов, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в Telegram–канале."Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов", - написал Алексеенко.Один из монтеров погиб на месте, двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд, сообщил он подробности. При этом прибывшая им на помощь "скорая" сама попала под удар дронов, чудом медики не пострадали - тоже добрались до подъезда, помогли занести раненых в подвал. Пока украинские дроны не давали доставить раненых в больницу, скончался еще один молодой монтер, сообщил Алексеенко. Выжил только их бригадир - он в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти человеку жизнь, сообщил он.Новая Каховка постоянно подвергается обстрелам и ударам дронов со стороны украинских войск. В четверг глава расположенного рядом города Каховка Павел Филипчук сообщил, что в городе дрон атаковал вышку сотовой связи, кадры разместил у себя в Telegram-канале. Ранее Филипчук неоднократно сообщал, что украинские дроны и обстрелы направлены на разрушение инфраструктуры города – ударам подвергаются подстанции, линии связи, электропередачи, газовые станции и газопроводы. Он отметил, что городу необходима система РЭБ для борьбы с ними.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

новая каховка

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая каховка, вооруженные силы украины, украина, херсонская область , андрей алексеенко