В Новой Каховке при атаке дрона погибли два члена ремонтной бригады
Алексеенко: в Новой Каховке при атаке дрона два ремонтника погибли, один ранен
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в Новой Каховке Херсонской области погибли, еще один тяжело ранен из-за атаки дронов, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в Telegram–канале.
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"Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов", - написал Алексеенко.
Один из монтеров погиб на месте, двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд, сообщил он подробности. При этом прибывшая им на помощь "скорая" сама попала под удар дронов, чудом медики не пострадали - тоже добрались до подъезда, помогли занести раненых в подвал. Пока украинские дроны не давали доставить раненых в больницу, скончался еще один молодой монтер, сообщил Алексеенко. Выжил только их бригадир - он в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти человеку жизнь, сообщил он.
Новая Каховка постоянно подвергается обстрелам и ударам дронов со стороны украинских войск. В четверг глава расположенного рядом города Каховка Павел Филипчук сообщил, что в городе дрон атаковал вышку сотовой связи, кадры разместил у себя в Telegram-канале. Ранее Филипчук неоднократно сообщал, что украинские дроны и обстрелы направлены на разрушение инфраструктуры города – ударам подвергаются подстанции, линии связи, электропередачи, газовые станции и газопроводы. Он отметил, что городу необходима система РЭБ для борьбы с ними.
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